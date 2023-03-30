專家攜手部落耆老，歷時2年編撰的谷關里山生活植物新書30日問世。（東勢林管處提供／陳淑娥台中傳真）

現場來賓品嘗原民運用民族植物烹調之特色料理。（東勢林管處提供／陳淑娥台中傳真）

原民運用民族植物烹調之特色料理－紅藜饅頭夾馬告香腸。（東勢林管處提供／陳淑娥台中傳真）

台中市和平區大甲溪流域沿線的大谷關地區，為泰雅族原鄉部落生活區域，其自然環境孕育出多樣性民族植物融入部落生活，專家攜手部落耆老編撰《谷關里山生活植物-大谷關地區原鄉部落傳統生活與民族植物手冊》，歷時2年於30日問世，讓大眾一窺部落植物料理、編織、染料、建造工藝等原鄉智慧之美。

新書發表會今在八仙山國家森林遊樂區辦理，包括作者、受訪部落長老及夥伴均出席，現場也準備運用民族植物創作的「樹豆豬腳」、「什錦蕗蕎沙拉」等12道風味料理讓大家品嘗。

東勢林管處指出，該處委託中華自然資源保育協會陪伴大甲溪流域沿線的南勢、裡冷、松鶴、哈崙台及斯可巴等泰雅族夥伴實地走訪蒐集資料，歷時2年才編撰完成，期盼透過該手冊，將傳統生活與山林生態智慧加以記錄及傳承下去。

書中介紹原民將植物做為香料、染料、編織、建造、工藝等用途，可以了解到許多植物運用於生活中的技巧，例如在泰雅料理中，會將「蕗蕎」去硬皮與殘葉，搭配野菜、竹筍、香料、醬油直接食用；「馬告」直接當零食吃、果實醃漬保存再加入湯或菜中提味等；「樹豆」適合和山肉一起煮，且富含營養價值；皆忠實記錄泰雅原住民族傳統生活智慧。

東勢林管處指出，編撰過程以里山倡議概念融入之友善環境耕種與傳統作物保種復耕，盤點部落遷徙歷史、位置及範圍、主要經濟活動，以及所使用的傳統植物，共計30種植物之特性、種植時間、植物泰雅語與泰雅族印象等內容，彙編整理成手冊，未來可在八仙山國家森林遊樂區遊客中心、五南文化廣場、國家書店購買該手冊。