立委楊瓊瓔30日邀請法務部等相關單位，30日舉行大型贓物庫遷建協調會。（楊瓊瓔服務處提供／陳淑娥台中傳真）

法院與檢察機關中部地區大型贓物庫坐落於潭子中山路上，當地認為影響地方發展。（陳淑娥攝）

法院與檢察機關中部地區大型贓物庫位於潭子頭家厝，占地廣達1.4萬平方公尺，地方認嚴重阻礙發展。立委楊瓊瓔推動遷建至郊區，30日協調會終於有結果，國防部及財政部國產署同意提供疾鋒營區作為遷建地點，法務部及司法院將盡速編列遷庫預算，待異地興建大型贓物庫完成即進行搬遷。

立委楊瓊瓔、市議員賴朝國今邀請法務部政務次長陳明堂、司法院刑事廳長李汰任等相關單位，於立法院舉行大型贓物庫遷建協調會。

法院與檢察機關中部地區大型贓物庫坐落於潭子中山路1段400號，占地廣達1.4萬平方公尺，原屬台灣省物資局潭子倉庫，後交還國產署後，由法務部台中地檢署於2004年無償撥用作為贓物庫使用至今，供台中、彰化、南投、苗栗等檢察署及法院存放贓物使用。

頭家東里里長劉進福說，中部地區大型贓物庫鄰近頭家厝人口稠密地區，遷建討論多年，卻始終無疾而終，嚴重影響地方發展。賴朝國強調，贓物庫遷移是頭家厝發展中最關鍵的一塊拼圖，希望還給地方一個嶄新發展的機會。

法務部政次陳明堂指出，隨著潭子發展，早年的郊區已變成鬧區，地方認為贓物庫阻礙發展，遷走聲浪不斷，立委楊瓊瓔多次要求法務部及司法院規畫遷建事宜，並積極向國防部協調已無使用的疾鋒營區供未來贓物庫遷建使用。

陳明堂表示，這塊地經過中部地院、地檢詳細評估，雖比原先基地略小，但考量適合用地難找，法務部及司法院已有共識，同意配合地方建設，盡速編列遷庫預算，異地興建大型贓物庫完成後即搬遷。

楊瓊瓔指出，贓物庫遷建地點已確定，細節大致獲解決，希望爭取法務部及司法院在114年度編列遷庫預算，未來贓物庫遷建後，原地將透過都市計畫通檢變更為住宅區，增加住宅用地及公園綠地等各項公共設施，帶動地方發展與繁榮。