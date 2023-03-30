新任大陸國務院總理李強30日下午在博鰲亞洲論壇與出席論壇2023年年會的中外企業家代表座談。他表示，大陸經濟發展的良好基本面不會變，希望與企業家們把信心提振起來，把預期穩定住。同時大陸政府也將繼續保持宏觀政策的相對穩定，並更主動對接高標準國際經貿規則，打造市場化、法治化、國際化營商環境。台灣代表方面，宏達電董事長王雪紅出席。

在座談會上，李強表示，感謝企業家對大陸發展的關注支持與積極貢獻。廣大企業與大陸發展是雙向奔赴、相互成就的過程。希望企業家在提振信心、改善預期上發揮引領帶動作用。

他說，現在儘管面臨部分困難，但經濟全球化的歷史大勢不會變，大陸經濟發展的良好基本面不會變。希望與企業家一道在這個不確定的世界裡做最確定的自己，把信心提振起來，把預期穩定住，不斷推動大陸、亞洲和世界經濟實現更好更大發展。

李強指出，大陸政府將持續為各類企業發展提供更優良環境和服務。除將繼續保持宏觀政策的相對穩定，更加主動對接高標準國際經貿規則，打造市場化、法治化、國際化一流營商環境。

李強表示，下一步將進一步放寬市場准入，支持各類開放平台加快形成與國際通行規則相銜接的制度體系和監管模式，扎實推動共建「一帶一路」高品質發展，「投資大陸就是選擇了更好的未來。」