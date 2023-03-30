蔡英文總統過境美國，但美方卻突然取消過境簡報，也強調此行為私人行程。對於美方態度轉為低調，上海東亞研究所助理所長包承柯認為，大陸肯定透過各種管道，向美國政府提出交涉。他也估計，若蔡英文與美國眾議院議長麥卡錫會面，大陸的反應是「不會弱的」。

對於美國就蔡英文過境一事轉為低調，包承柯受訪表示，中美之間對台灣問題一直有框架的處理方式，大陸肯定希望蔡英文過境美國時，可以在中美有共識的架構裡面處理。蔡英文過境美國一事已公開多日，大陸肯定也透過各種管道，向美國政府提出交涉，希望美國能夠對蔡英文會見麥卡錫等問題有所管控。

但包承柯指出，蔡英文訪美目前只看到初步現象，接下來還有哈德遜研究所的活動演講等安排，大陸仍會進一步觀察。

包承柯直言，蔡英文過境美國是可以的，但不應有政治性的定位，例如發表政治方面的演講，因為這並不符合中美之間關於台灣領導人過境美國的安排；若安排有政治上的演講，就不是單純過境美國的關係。

談及蔡英文可能與麥卡錫會面，包承柯說，麥卡錫是美國第三號政治人物、非單純的民選議員，其一舉一動都牽扯著中美關係。因此，對於蔡英文與麥卡錫見面具有什麼涵義、會見的理由為何，美方都應有所說明，否則會被視為對一個中國政策以及中國核心利益的挑戰。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮29日表示，蔡英文如果與麥卡錫接觸，大陸「必將採取措施堅決回擊」。包承柯對此指出，裴洛西去年訪台時，大陸進行大規模軍事演習，若兩岸有外部勢力干涉與台獨勢力發展的情況，都有再次發生類似軍演的可能性，而具體步驟還需要大陸高層做出安排。

包承柯強調，大陸國台辦與外交部都以嚴厲語氣宣示政策立場，因此他估計，這次的反應是「不會弱的」，因此美方還是要謹慎、管控中美之間的分歧，並思考麥卡錫與蔡英文會面的必要性。