狒狒之死引發輿論炸鍋，國民黨立委鄭麗文質疑，為何桃園市政府展開的抓捕行動，卻是行政院農委會林務局新竹林區管理處的合法獵人開槍？到底誰可以規範獵人在何處使用獵槍？誰允許在民宅使用獵槍？獵人經過誰同意就能開槍？為何大家都說沒有委託獵人，沒人同意獵人怎麼可以拿著一把獵槍進入現場開槍？農委會在野生動物保育法規執行SOP到底出了什麼問題？直批行政失靈還踢皮球的農委會主委陳吉仲還不下台。

鄭麗文表示，農委會身為保育類野生動物的主管機關，為什麼一隻動物的脫逃、圍捕長達18天，卻好像都沒要沒緊？盤點全台灣的狒狒也不過178隻！為什麼前幾天業者沒有及時通報脫逃，農委會都不用稽查數量？連算數都會算錯嗎？難道不能輔導植入晶片，使用科學的管理系統？還是其實造冊登記的野生動物與實際數量不符合？這就不是只有管理的問題了，可能還讓人擔心是不是有走私的問題，陳吉仲應該好好解釋清楚。

鄭麗文提到，狒狒脫逃後，新聞報導都說使用麻醉槍追捕，但是狒狒卻是被獵人開槍捕殺。而且，狒狒被捕的第一時間，沒有人先確認狒狒的生命徵象，反而忙著合影擺拍留念？就算麻醉也有風險，被麻醉的動物可以不管不顧嗎？更何況是被獵槍打中，這能不氣人嗎！

「況且狒狒不是剛剛脫逃！是逃了18天！」鄭麗文強調，就算陳吉仲不看電視，飛鴿傳書18天也該知道了吧！還好意思說「第一線問題不能歸咎農委會」，農委會有什麼理由袖手旁觀？業者沒呈報該罰，但是在新聞的報導提醒下，全台灣民眾都知道桃園有一隻野生狒狒，地方政府已經開始用麻醉槍圍捕了，陳吉仲好意思到現在置身事外高高在上，只要求地方政府開罰不檢討自己嗎？

鄭麗文直批，中央政府行政失靈都不用反省嗎？大家真的已經看膩蔡政府永遠在踢皮球，從三年前缺雞蛋開始，到現在雞蛋鴨蛋都缺，蔡政府的官僚態度展露無遺，無心體恤民情、真正苦民所苦。雞蛋都管不好，難怪狒狒脫逃民怨四起。陳吉仲沒一件事情做得好，什麼時候才要下台？