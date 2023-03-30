台鐵企業工會昨日痛批行政院和交通部打著「台鐵公司化」的行車安全名義，目的卻是取得台鐵土地，工會不排除五一勞動節再次「不加班」合法休假；今日工會再揭發：原本已說好台鐵交3塊土地給政府成立償債基金，主計總處卻明確要求至少8筆特定的精華土地，「其中是否涉及龐大利益，或是未來開發的回饋已經喬好了？」

台鐵工會表示，政府背信忘義，迫使鐵路工會陳抗行動，箭在弦上不得不發。工會指出，台鐵公司化，債務歸零是鐵路安全的必要基礎；否則鐵路維修、人力維持等龐大支出必定無以為繼，勢必就是犧牲行車安全，這些教訓歷歷在目，希臘鐵路就是一例。

工會表示，台鐵公司化，勞資雙方針對台鐵歷史債務，原已達成共識，台鐵交付3塊土地由政府成立償債基金；不料內閣改組後，行政院主計總處推翻之前共識，要求台鐵公司自己承擔負債，根本毫無誠信可言，甚至償債期限從50年縮短為25年，後來又變成20年，償債時間怎麼算的？甚至土地會不會回歸台鐵也是問號。

工會表示，主計總處明確要求至少8筆特定的精華土地，不禁讓工會懷疑：為什麼主計總處執著於此？是否涉及龐大利益，或是未來開發的回饋已經喬好了？公司化時間也定了，釋出的地點也選了，不管是主計總處或是政府授意，是否白手套已介入了？難道只剩下背後利益團體尚未浮上檯面？

工會表示，仍堅持原本的協議共識，維持3塊土地做為償債基金，並且延續昨日理事會的決議，國定假日不加班、罷工等陳抗活動繼續籌畫，絕不退讓。