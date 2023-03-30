【立綱氣象報報】清明節鋒面近 中部以北轉雨氣溫降

受到東北風、華南雲系東移的雙重影響，氣象局指出，明日到周六（3/31、4/1）的天氣較不穩定，東半部、中部以北山區的降雨斷斷續續，局部地區高溫狂飆30度。氣象主播戴立綱表示，自下周日到下周二（4/2~4/4）全台好天氣，但到了下周三清明節（4/5）有鋒面雲帶通過，「北到南都轉雨」，降雨熱區集中在中部以北、東半部等地。

氣象局指出，明日台灣周邊仍屬東北風環境，又加上華南雲系東移動，東半部、中部以北山區降雨機會較高，雨勢普遍斷斷續續，若水氣足夠，中部以北的平地也會出現零星飄雨，而南台灣仍維持多雲到晴的天氣。

明日氣溫方面，中部以北、東北部低溫約16到18度，其他地區19到21度；至於高溫，北部、宜花地區為22到24度左右，其他地區可來到26至30度，南部內陸可能會更熱，南北溫差較大。

氣象局分享清明連假天氣，降雨地區以中部以北、東半部為主。（圖／氣象局提供）

氣象主播戴立綱表示，周六（4/1）華南水氣抵台，中部以北要注意降雨，中南部天晴；下周日到下周二（4/2~4/4）全台都是好天氣，僅溫差較大，早晚偏涼，預估下周三清明節（4/5）中午鋒面雲帶通過，「北到南都轉雨」，尤其北台灣水氣較多，氣溫也隨之降低。

臉書粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急 》進一步指出，清明節前後兩天都有雲雨通過，降雨熱區集中在中部以北、東半部和各地山區，南部平地目前觀測沒有降雨，「是這次連假天氣最穩的地方」，但由於南部水庫集水區多半在山上，仍有機會接到這波雨勢。