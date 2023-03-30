中國大陸國務院總理李強30日下午在海南博鰲，和出席博鰲亞洲論壇2023年年會的中外企業家代表座談。台灣宏達電董事長王雪紅也在座。

李強感謝各企業家對中國發展的關注支持和作出的積極貢獻。李強表示，廣大企業與中國發展是一個雙向奔赴、相互成就的過程。希望各位企業家在提振信心、改善預期上發揮引領帶動作用。現在儘管面臨困難，但經濟全球化的歷史大勢不會變，中國經濟發展的良好基本面不會變。「我們希望同企業家們一道，在這個不確定的世界裡做最確定的自己，把信心提振起來，把預期穩定住，不斷推動中國、亞洲和世界經濟實現更好更大發展。」

李強指出，中國政府將持續為各類企業發展提供更優的環境和服務。將繼續保持宏觀政策的相對穩定，更加主動對接高標準國際經貿規則，打造市場化、法治化、國際化一流營商環境。對吸引和利用外資工作一直高度重視，下一步將進一步放寬市場准入，支持各類開放平台加快形成與國際通行規則相銜接的制度體系和監管模式，扎實推動共建一帶一路高品質發展。投資中國就是選擇了更好的未來。

中國國務院秘書長吳政隆、外交部長秦剛、全國政協副主席何厚鏵等參加座談會。