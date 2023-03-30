阿樂（林妤臻）因甜美外型在電競實況圈小有名氣，被封為「電競女神」，後來漸漸在電視圈亮相，努力又真性情的形象，獲得許多觀眾喜愛，參加第一季《全明星運動會》，因亮眼表現人氣不斷飆升。阿樂平時穿著保守可愛，有次深V泳裝造成轟動，獲得「隱乳女神」的稱號，近日她曬出海邊比基尼照，喊話沒有修圖，仔細一看卻讓網友笑翻。

阿樂28日在社群平台發文說反話強調：「真的…沒有修圖喔…真的…」，照片中阿樂穿著粉色比基尼，站在沙灘上開心比出YA的姿勢，表情非常燦爛，皮膚也十分白皙，不過仔細一看腰線卻纖細過了頭，成為名符其實的S曲線，連影子都調整過，胸部和屁股的影子誇張突起。

貼文上傳後獲得3.8萬人朝聖，網紅奎丁笑稱「真的真的，我看妳本人就是這樣」，倪暄也認同「影子也一樣，果然沒修！」不少人留言：「肋骨都原汁原位，肯定是沒修的我認證」、「檢查過後面建築物沒歪掉，確定是沒修」、「求這系列寫真一本」、「小事，我家鄰居王阿姨也差不多這身材」、「這相機爛，把妳拍胖了」、「這個我給滿分」、「妳是不是有客串海賊王啊？好像在哪裡看過」、「這是傳說中的娜美身材嗎？」、「這腰圍太嚇人了！」幽默P圖讓網友們笑翻。阿樂事後曬出在海邊吹直笛的影片，她雖然表情認真，但吹出來的音樂卻有很喜感，而她雖然有纖細腰身卻沒有照片那樣誇張。