兒童相關休假為政府支持家庭照顧兒童的政策之一，OECD國家常用產假、陪產假、育嬰假及家庭照顧假等支持勞工，但據統計指出，我國有薪產假僅有8周、不僅較OECD國家平均的18.6周來的少，也僅高於葡萄牙，為排名倒數第二低，勞動部官員表示，我國兒童相關假別多元，包括產假、陪產檢及陪產假、產檢假、育嬰留職停薪等，加總起來相較OECD國家沒有比較少。
統計也指出，我國陪產假為1周，相較OECD國家平均的2.1周低，排名為倒數第三低，僅高於希臘及馬爾他；育嬰假只有26周，相較OECD國家的32.1周來的低，排名為第8低。
勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，相較國外大多為「統包」式休假，我國兒童相關假別為分項包括分為產檢假、產假、育嬰留職停薪，加總起來不會比其他國家少，且產險假及產假雇主應薪資照給，育嬰留職停薪也有8成投保級距給付。
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