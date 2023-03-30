蔡英文總統出訪中美洲，並過境美國紐約，前立委郭正亮認為，如果沒有見到聯邦政府高官，這樣的過境外交顯然是失敗的！

蔡英文總統29日啟程前往中美洲訪問，並過境美國。白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）表示，蔡英文過境美國已有前例，不是官方訪問，是私人行程，未安排美國官員與她會晤。

前立委郭正亮今（30）日在《觀點—亮劍台灣》網路直播節目表示，蔡英文過境美國，因為面臨中美博弈以及美國兩黨鬥爭，因此充滿變數。她可能沒想到去美國會陷入偏鋒，「偏鋒」的意思是她見到的人都是共和黨右翼反中代表。

郭正亮推測，這不一定是她願意的，她也許想見拜登政府的人，可是到目前為止完全沒有消息，這當然是挫折，民主黨畢竟是執政黨，這讓蔡英文的行程產生沒有必要的聯想。

「我認為民進黨在兩岸完全走不通」，郭正亮指出，在「主權互槓」的情況下，台灣國際空間越來越窄，又要說有經營出新的空間，證明這樣的路線有問題！

郭正亮說，蔡英文過境紐約，會去「哈德遜研究所」接受「全球領袖獎」，據了解會辦一場座談，川普政府時代的國務卿蓬佩奧也會參加，蓬佩奧是非常反中的共和黨右翼代表。至於紐約可否見到其他人？到現在不知道。

郭正亮披露，美國招待的城市有分等級，最重要當然是華盛頓特區，是第一級；第二級就是紐約，第三級就是洛杉磯。這次蔡英文去紐約和洛杉磯，原本只去洛杉磯，後來加上紐約，所以對紐約抱持比較大的政治性。

郭正亮表示，原本期待民主黨官員從華盛頓到紐約一趟，譬如白宮印太事務總管坎貝爾（Kurt Michael Campbell）、副國務卿雪曼（Wendy Sherman），甚至一度傳出副總統賀錦麗（Kamala Devi Harris）等人，會不會到紐約？目前都沒聽說。

郭正亮直言，由於蔡英文的文宣強調「台灣走向世界的決心」，但如果到美國紐約、洛杉磯，結果都沒有見到聯邦政府高官，這樣的過境外交顯然是失敗的！