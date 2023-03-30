高齡86歲的天主教教宗方濟各29日因呼吸道感染在羅馬住院。教廷發言人今（30日）說明，教宗於醫院度過平靜的一夜，病況已有起色，目前已恢復工作並持續受治。

教宗身體已多次傳出狀況，本次入院再度引發外界擔憂。稍早教廷發布消息指，教宗方濟各（Pope Francis）在當地時間29日下午赴義大利首都羅馬的傑梅利（Gemelli）綜合醫院接受「幾項此前已預訂要執行的身體檢查」，結果顯示呼吸道感染，院方排除感染新冠病毒的可能，但得讓教宗留院數天治療。教宗幾天前提過有呼吸困難情況。

Pope Francis has a respiratory infection and will need to spend ‘a few days’ in the hospital for treatment, the Vatican said. He is generally more exposed to respiratory problems, having had part of a lung removed in his early 20s https://t.co/492t8tjYSq pic.twitter.com/DROZKs16Gc — Reuters (@Reuters) March 30, 2023

綜合路透社、美聯社報導，梵蒂岡發言人布魯尼（Matteo Bruni）30日透過聲明表示：「教宗好好休息了一晚，臨床表現逐漸好轉，聖座正持續按規劃接受治療。今天上午，聖座用過早餐之後，看了一會兒報紙，恢復工作。」聲明指，教宗已可下床，午餐前在病房的小禮拜堂祈禱並領取聖餐。教宗明天（31日）的公開接見已取消。

布魯尼並未說明教宗何時能出院。義大利ANSA新聞社稍早報導，院方照護人員對於教宗的病情「甚感樂觀」，如無其他意外情況，教宗有可能在4月2日就能出院，及時加入聖枝主日（Palm Sunday）展開的慶祝活動。慶祝活動為期1周，持續至4月9日復活節。

有關教宗病情，ANSA引述院方不具名人士說法稱，醫療團隊「暫時」排除心臟問題與肺炎的可能。

天主教教宗方濟各29日住進羅馬的傑梅利綜合醫院。（圖／路透社）

不過，就算教宗能在周末順利出院，屆時能否參加各式各樣的儀式，目前尚不明朗。去年教宗參與了復活節各項儀式，但由於膝蓋不適，部分場合並非由他主持。如果今年重演這種狀況，屆時會指派一名樞機主教代行主持。倘若教宗健康情況良好，他可能會乘坐輪椅出席。

方濟各接任教宗，本月已滿10年，健康狀況不是太好，有時會呼吸急促，也常發生呼吸道感染問題。他在20出頭的年紀於祖國阿根廷接受神職訓練時期，曾經接受手術切除肺臟的一部份。

天主教教宗方濟各29日結束每周例行公開接見之後，由旁人攙扶上車，露出痛苦的表情。（圖／美聯社）

方濟各還罹患會導致結腸感染或發炎的憩室炎，教宗上一次住院世在2021年7月，他傑梅利醫院開刀切除33公分結腸，住院10天。今年1月教宗接受美聯社訪問時提及憩室炎復發，但他未詳述病情、僅稱不太擔憂。他的膝蓋也不好，公開場合常見他使用手杖或輪椅。這次住院當天的公開接見，教宗的神態還不錯，不過上下車時表情痛苦。

方濟各這次住院也引發外界猜測他可能會以健康理由辭任。前一任教宗本篤十六世（Benedict XVI）2013年也以健康衰退為由辭任，讓天主教時隔598年再次出現教宗生前退位的罕見情況。本篤十六世去年12月31日去世。