38歲男星趙又廷和女神高圓圓結婚8年，育有一個寶貝女兒，而近年他的工作重心也都放在大陸，凡有新作品消息曝光，都會掀起討論。趙又廷今（30日）在「電視劇品質盛典」亮相，但跟他一起走紅毯的不是愛妻高圓圓，是95小花之一楊超越；而趙又廷在紅毯上替楊超越整理裙襬，細心又溫暖舉動被讚爆。

趙又廷近年作品銳減，上一部電視劇是與孫儷主演的《理想之城》，今年他終於要帶來新劇《赤子之心》，令粉絲相當期待；趙又廷今晚與同樣出演《理想之城》的95小花代表之一楊超越，一起出席「電視劇品質盛典」，女方穿著夢幻紗裙，走到訪問地點時，趙又廷直接彎腰替楊超越整理裙襬，相當紳士。

趙又廷在紅毯上替楊超越整理裙擺，貼心舉動被網友大讚暖男。（圖／摘自電視劇品質盛典微博）

大票收看紅毯直播的網友，看到趙又廷貼心舉動被暖爆，紛紛表示，「從細節見人品，趙又廷真的帥呆了」、「開始羨慕高圓圓了，有個這麼暖的老公」、「趙又廷不只演技進步，人品也一直在線耶」。而趙又廷也當眾感謝《理想之城》導演，感謝導演相信他給他這個角色，讓他能盡情發揮。

據悉，趙又廷新作品除了電視劇《赤子之心》，被瘋傳他可能是陸版《我的大叔》男主角，但從他分享開工的照片，似乎只是拍廣告，至今未證實他是否會演出陸版《我的大叔》。