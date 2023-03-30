「歌神」張學友30日在澳門巴黎人酒店舉辦「張學友60＋巡迴演唱會」記者會，驚喜宣布即將在6月9日於澳門威尼斯人金光綜藝館開唱，至於台灣站？他直言，因為很多歌手都在等台灣場地，明年中有望在台開唱。

他至今保持帥氣外型，自認完全不怕老，反而很期待看自己老的樣子，也從沒想過要封麥退出歌壇，「我個人不相信退休，這是我最喜歡的工作，我不想年紀大了，不去做自己喜歡的東西。」

出道邁入40年的他，唱紅無數經典，是粉絲心中永遠的歌神，當被問到想過把歌神的棒子交出來？他堅定說：「我沒有這個棒子。」時隔3年將迎來第10套巡演，他過往頻頻創下演唱會新記錄，2016年「學友 經典演唱會」更是演出共計達233場，但破紀錄從來不是張學友做演唱會追求的目標，「盡力做好每一場表演，每多做一場就代表有更多一點的支持，再一次感謝大家對我的眷顧」。

他接著謙虛又打趣說，10套巡演不算多，「我看五月天每年都開一個，（場次）很快就會超過了。」他以往在演唱會上，賣力又唱又跳，還曾在台上大劈一字馬，自虧，這幾年疫情影響，只在家練唱歌，鮮少跳舞、練一字馬，近期開始積極備戰演出。

61歲張學友外型身材保養得宜，昨透露，近年來每天固定只吃早餐、晚餐及維持運動習慣，更甜蜜說，這一切歸功於老婆羅美薇，「這是我夫人的問題，我不會煮，我都跟著她吃，每天早點吃晚餐，胖得比較少」。

如何兼顧事業、家庭？愛家的他直言，向來很重視工作、家人，私下幾乎不需要朋友，更自嘲是「孤獨老人」，不過在工作、生活仍須抓到平衡，加上2個女兒現在都已長大，不用放太多心思在女兒們身上，如今只要專心照顧老婆，大方放閃。

張學友近來推出國語新單曲〈又十年〉，因為疫情影響，他笑說，這次10年過得很快，感覺有一半時間很快就消失，甚至有失業的感受，心裡很慌張，但也學起使用洗衣機、幫狗洗澡，在休息期間，還開始籌備音樂劇，但音樂劇也需要花不少時間等待劇本、歌曲及籌劃等工作，在靜待期間，他再度感到很慌，最後萌生起舉辦新巡演的想法，「我先做拿手，因為演唱會辦過好幾次，下一次可以做音樂劇。」