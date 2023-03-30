行政院長陳建仁30日首次主持「推動轉型正義會報」時，會中通過籌組「中正紀念堂轉型推動專案小組」，由行政院副院長鄭文燦擔任主持人、政委羅秉成擔任副主持人，並由文化部長史哲、內政部長林右昌與3位民間委員代表組成。陳建仁說，民主時代應以去個人崇拜、去威權化為基本走向，相關轉型需要各部會協力、審慎研議。

陳建仁致詞時指出，上月經濟學人公布「2022年民主指數」，台灣在167個國家地區中，連續3年位居亞洲第一，臺灣的民主、自由與人權是無數前人披荊斬棘、衝破威權，留給我們最珍貴的資產，但要進一步深化民主，轉型正義正是臺灣清理威權遺緒的必經之路，相信將能成為亞洲地區的指標，讓其他國家借鏡學習。

陳建仁指出，蔡英文總統上任後，政府積極推動轉型正義工作，3月行政院正在辦理國家發展委員會政治檔案條例與法務部國家機密保護法修法審查作業，透過逐步完善法制，落實「最大開放、最小限制」原則，確保每位民眾有瞭解真相的機會，並以同理心感謝前人付出，以謙卑態度面對曾經錯誤，才能真正與歷史和解。

陳建仁在聽取內政部報告「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會設立後之案件受理、審核情形」後表示，上月他親自主持權利回復基金會的揭牌典禮，相關法制也已上路，並正式開始受理申辦，至今已受理近1300案。

另就法務部「平復不法業務案件受理及審查情形」報告，陳建仁說，平復國家不法行為是被害者權利回復的重要基礎工作，不僅是還原歷史真相、釐清責任歸屬，更是重建社會信任、彌平社會傷痕的關鍵。

陳建仁說，去年5月促進轉型正義條例修正三讀通過，將行政不法納入平復範疇，讓政府能更主動、更全面為受難前輩洗滌污名、回復權益。而法務部也已召開4次審查會議，為超過500位受難者平反，其中即包括60年前因批評時政，遭提報為「流氓」送管訓的林水泉先生。

針對籌組中正紀念堂轉型推動專案小組一案，陳建仁指出，民主時代應以「去個人崇拜」、「去威權化」為基本走向，這已是社會普遍共識，中正紀念堂的轉型規劃需要政府與民間、部會與部會協力推動、審慎研議。

陳建仁強調，為使相關工作圓滿推動，行政院將籌組中正紀念堂轉型推動專案小組，由鄭文燦擔任主持人、羅秉成擔任副主持人，並由文化部長、內政部長與3位民間委員代表共同組成，同時文化部將擔任小組幕僚機關，以行政院人權及轉型正義處作為本院對口業務處，並邀請相關學者專家與會討論，以利相關業務推動。

有關「推動轉型正義業務中長程規劃暨監測指標建立方案」(112年-115年)一案，行政院人權處自去年10月起，開始蒐羅及整理各界意見，並由羅秉成協調，研擬部會目標與分年進度，進而擬定出未來4年中長程規劃及方案，設定三大目標、12項業務。

針對方案內的指標設定部分，陳建仁請各機關逐一檢視，調整合理的目標值，並參酌委員建議，儘速完成修正，由行政院人權處彙整陳報行政院核定後公布。