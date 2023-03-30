前總統馬英九此次大陸之行中，祭祖是一項重要的行程。陸媒報導，馬英九將於4月1日到湖南湘潭市湘潭縣祭祖，而據湘潭市官方資訊顯示，位於湘潭縣的白石鎮雙陽村馬英九祖墳已經列入當地文博單位名錄。

陸媒《東方網》報導說，馬英九在3月31日搭乘高鐵從武漢赴長沙後，就將參訪周南中學，這是馬英九的母親秦厚修的母校；4月1日當天，馬英九將到湖南老家湘潭市湘潭縣白石鎮祭祖，並參訪父親馬鶴凌的母校岳雲中學。

為因應馬英九祭祖時大批人員與媒體記者，當地政府臨時搭建木製加寬走道。（圖／微博）

《澎湃新聞》指出，湘潭市湘潭縣白石鎮是馬英九祖輩生息之所，也是此次馬英九祭祖之旅的主要目的地。根據湘潭市基層政務公開網站提供的資訊顯示，白石鎮雙陽村馬英九祖墳已經列入當地文博單位名錄。

馬英九祖墳以漢白玉石碑、花崗巖石柱和糯米混合「三合土」打造，歷經多年的風雨後，基本完好如初。當地政府已為這次馬英九祭祖加寬了木製走道。（圖／微博）

《齊魯晚報》曾報導說，湘潭縣的白石鎮是著名畫家齊白石故里，據說鎮名也是由此而來。白石鎮鎮中心不大，107國道穿鎮而過，鎮上的商業、公共設施也大都沿107國道而建。從白石鎮轉006縣道，一直往東約60公里，路的盡頭便是馬家堰村、潭口村一帶，這就是馬英九祖父馬立安所居住生活的地方。

馬英九祖墳墓碑正中刻著「顯考馬公大基老大人之墓」，右側記載著立碑時間，左側記載著立碑人，其中也包括馬英九。（圖／微博）

當地村民介紹，「馬立安雖是我們馬家堰村人，但他的墓地在雙陽村。」馬家堰村、雙陽村一帶更是多山，兩村之間相距8公里，雖有031鄉道連線，但地勢起伏，道路蜿蜒曲折。

報導說，馬英九祖墳以漢白玉石碑、花崗巖石柱和糯米混合「三合土」打造，歷經多年的風雨後，基本完好如初。墓碑正中刻著「顯考馬公大基老大人之墓」，右側記載著立碑時間，左側記載著立碑人為「男人初人：松、積，孫：英九、英石仝立」。墓廬前還有2棵常青松柏，用水泥圍擋起來。

湘潭市政府官網2021年1月也曾刊文介紹，湘潭是台灣政要馬英九、宋楚瑜先生的故鄉，近年來，兩地互動頻繁，台胞台屬資源十分豐富。在湘潭經開區開展「海峽兩岸產業合作區」建設，基礎良好、環境優越。