搭車排隊是一種共同禮儀，不過有時可能有人仗著弱勢身分想插隊。一位女子分享，某天她排隊搭公車時，遇到1個阿嬤仗著老人身分、要去醫院掛號，直接插隊到前面，她只好4度提醒排隊，並靠著位置優勢、其他乘客卡位，讓阿嬤乖乖排隊上車。最後阿嬤順利上車，嘴上卻還是不斷碎碎念，因此被司機廣播「車內不要喧嘩齁」、「妳不要講話」，貼文一出引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，她近日因為工作關係都睡不滿4小時，工作時還要忍受同事出包、被主管要求善後，因此一起床就心情不爽。某天搭公車時，原PO剛好排在第1位，沒想到竟有阿嬤直接插在前面，還明白表示自己就是要插隊，讓她接連嗆聲。

阿嬤：「你沒看到我是老人嗎？」

原PO：「我看到了，只要是人搭車就要排隊喔。」

阿嬤：「我是要去醫院欸！」

原PO：「去醫院掛號也要排隊啊，所以搭車要排隊有什麼問題嗎？妳有緊急狀況妳就打119啊。」

阿嬤：「看到老人要去醫院你們都不會禮讓一下，我都這麼老了，還是去醫院欸，妳的父母／老師都沒有教過妳嗎？」

原PO：「就算妳老到快死掉搭車也必須排隊喔，沒有人管妳是去醫院還是殯儀館。」

原PO指出，阿嬤被嗆聲後氣得一直開罵，還用食指指著她罵「沒家教」，她只回應「喔？所以？排隊啊」；說時遲那時快，公車抵達、門剛好開在原PO位置，她就瞬間卡位上車，其他乘客也很有默契的壓縮空間讓阿嬤排隊。之後阿嬤雖然順利上車，嘴上還是大聲碎念，「妳看嘛，我第一個上你們也會有位子坐啊」、「禮貌都不懂只會沒大沒小」、「讀書只會讀到腦袋裝屎，沒用啦，抾捔啦」，司機因此警告「車內不要喧嘩齁」、「妳不要講話」，阿嬤只好乖乖閉嘴。

對此，許多網友紛紛回應，「啊嘶你的文好舒壓，這種低端老人就欠制裁啦，做得好啦！」、「看完好舒壓！」、「女神請收下我的膝蓋，希望我也能有勇氣制裁沒禮貌的公車老人」。