桃園脫逃狒狒死亡2天後，六福村29日晚間改口承認狒狒為自家園區跑出，引爆網路炸鍋，風向也180度大逆轉，但為何一直極力否認的六福村會突然改口？對此桃園市議員黃瓊慧質疑，是因為狒狒即將驗DNA，瞞不住了才會認帳，網友也大罵太黑暗。

六福村昨晚承認狒狒為自家園區逃出，今天早上10點半召開記者會，資深總監葉忠岳出面說明並鞠躬道歉，暫時封閉動物園區，進行全面清點，但與開槍射擊狒狒的林姓獵人仍是各說各話。

對此民進黨桃園市議員黃瓊慧在臉書開炮，質疑因為狒狒即將驗DNA，六福村發現無法再騙，只好承認嗎？大罵「超扯！一直騙」。網友也留言「好黑暗」、「狒狒真得可憐」、「之前埃及聖䴉，現在狒狒，六福村管理根本有問題」、「當初覺得他們派員一路跟就很奇怪」、「講到最後，六福村到現在都不知道狒狒怎麼跑掉的」。

對於為何會在最後一刻承認狒狒為自家所有，葉忠岳表示，當時研判東非狒狒為保育類動物，若為私人飼養，應不會至獸醫院結紮，但重傷的狒狒腹部有結紮痕跡，經過調查後判定為園區所有。至於為何從發現到公布拖了1天半時間？葉忠岳解釋因獸醫持續接受警方調查，未能即時聯繫釐清。