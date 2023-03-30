大陸觀察者網30日引述卡達半島電視台當地時間28日報導，一場「圍獵」TikTok的聽證會，將有著中國背景的短影音應用推上風口浪尖，「美國稱中國可能用TikTok開展監視活動，美國才正用谷歌監視世界」，半島電視台以此為題報導，美國政府是如何利用《外國情報偵察法》，迫使谷歌等科技公司為其提供便利、對海外非美國公民展開不受限制的監視活動。

美國《外國情報偵察法》（Foreign Intelligence Surveillance Act FISA）第七章（Title VII）702條款（Section 702）允許美國情報機構未經授權監視外國人電郵、電話和其他線上通信。為了防止這一落日條款失效，美國國會須在今年12月前，重新授權該條款。

報導指出，按《美國憲法》第四修正案，美國公民可在一定程度上可被保護免遭未經授權的搜查，但美政府堅持認為這些權利不適用於海外的外國人，這也意味著美國國家安全局（NSA）、聯邦調查局（FBI）和中央情報局（CIA）等機構幾乎可以隨意監聽其通信。相關資訊還有可能被移交給英澳等美國盟友。

報導稱，華府在這方面還享有一個其他國家所不具備的優勢：美國對少數幾家實際上控制著現代網際網路的公司擁有管轄權，包括谷歌、Meta、亞馬遜和微軟等。對於身處美國以外的數十億網際網路用戶來說，這種缺乏隱私的狀況，恰恰就是美國官員所稱的TikTok對美國人所構成的「威脅」。

半島電視台稱，在華府將TikTok描述為「威脅」的日漸高漲的聲浪中，非美國人的隱私權卻鮮少被提及。事實上，美國政府數據顯示，2021年美國監視了23萬2432名「非美國人」。美國公民自由聯盟（ACLU）估計，自2011年以來，美國政府每年蒐集超過10億份通訊資訊。

半島電視台報導，「美國近來大肆宣揚對公民隱私或監視問題的擔憂，這未免有些諷刺。他們蒐集數據是可以的，但他們不希望中國蒐集。」美國紐澤西州西東大學美國憲法和國家安全專家哈菲茨（Jonathan Hafetz）表示。

報導表示，盡管702條款針對的是外國人之間的通信，但在實際操作中也會捕捉到與外國人互動的美國公民的通信。雖然美國官員堅稱重點是國安威脅，但ACLU表示，所謂「外國情報」實際上可以包括任何通信，包括記者、人權宣導者和普通公民的通信，這些美國政府都感興趣。

「問題是，從根本上說（其判斷）標準極低，這是一個非常廣泛的權力。」ACLU國家安全項目律師高爾斯基（Ashley Gorski）說，其「目標」不必被懷疑有任何罪行，「他們不一定要與恐怖主義有任何聯繫，他們可以是記者，也可以是國外的人權工作者」。

退一步來說，TikTok蒐集的數據也與其他平台沒什麼不同。報導認為，推動TikTok禁令是華府在轉移問題——即美國對於個人數據的法律保護，而華府顯然沒有表現出解決這個問題的欲望。丹麥哥本哈根資訊技術大學助理教授瑟卡拉（Vedran Sekara）表示，打壓TikTok似乎「政治性大於政策性」。

「如果（美國）政客和立法者真有興趣保護人們免受『邪惡』或『不法』科技公司侵害，應該專注於規範整個科技和社交媒體行業，而非僅盯著一家公司不放。」瑟卡拉說。

更令一些觀察人士感到不安的是，美國試圖祭出TikTok禁令或為其他國家開創先例。「從本質上說，美國正在創造一個範本，以國家安全為名阻止市場競爭，要求占有專利技術。」美國喬治亞理工學院網際網路治理專案駐印度研究員潘戴（Jyoti Panday）表示，華府在限制外國公司的同時給美國科技公司一張「自由牌」，這「基本上是在向其他國家發出訊號，表明主權是網路空間監管的終極博弈」。