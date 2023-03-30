南韓女團EXID成員哈妮近期以本名「安喜延」闖蕩戲劇界，日前才在限制級韓劇《觸G核心》因衝擊性的劇情引發網路熱議，近日更在IG上曬出與男友、爸爸的親密貼臉合照，甜蜜舉止掀起一陣討論聲浪。

哈妮曾在2016年認愛男團JYJ成員金俊秀，分手後一直未曝光新的戀情，直到去年才被爆出與圈外精神科醫師男友的戀情，而經紀公司也發出聲明表示：「正如報導所讓大家知道的內容，哈妮與梁在雄先生正穩定交往中，請大家能繼續以溫暖的視線支持，感激不盡。」

而近日，哈妮首度於個人IG上放閃，罕見曬出與男友、爸爸的韓式四格照。只見畫面中，幾人都俏皮的戴上了各種顏色的天線寶寶模樣的髮箍，在鏡頭前比出逗趣手勢。此外，哈妮還加碼附上一則短片，內容是他們在拍照時的一連串小動作，不僅一家三口玩得相當愉快，幾人的甜蜜模樣讓畫面中都充斥著滿滿的粉紅泡泡。

此種「見家長」的舉動也在韓網上引發一陣討論聲浪，不僅有韓媒以「你將要結婚了？」為標題報導，許多網友也爭相留言猜測：「要結婚了」、「姐姐要幸福啊」、「太閃了吧，是打算要結婚了嗎？」