北市內湖安康路21日發生一起三角戀情殺！警方21日先是獲報一起自殺事故，緊急到場後發現45歲的潘姓男子倒臥在血泊當中，房內還有一男一女，向警方聲稱潘男因故自殺，不過警方對現場跡證存有疑慮，果然發現案情不單純，疑為前後任爭風吃醋，23歲的高姓男子一氣之下持刀怒砍潘姓男子5、6刀，造成潘男傷重昏迷，搶救9天候情況仍不樂觀，家屬決定含淚拔管。

21日凌晨內湖安康路上，有民眾向警方通報有自殺案件，警方緊急到場後，發現45歲的潘姓男子倒臥在血泊中一動也不動，且房內的25歲廖姓女子和23歲的高姓男子均向警方表示，潘男為因故自殺。不過警方初步勘驗現場跡證後，發現與自殺有異，立即封鎖現場，並請鑑識中心到場蒐證，果然發現案情不單純。

據悉，3人為男女朋友關係，且均有毒品前科。25歲從事八大行業的廖女聲稱，她和高男與被砍的潘男為前後任關係，當天雙方不約而同出現在她的房間內，情敵相看相互眼紅，因而發生衝突，23歲的高姓男子怒持刀狂砍潘男5、6刀，造成潘男傷勢多集中在上半身，頭部、脖子與後背有多處傷勢，最嚴重的傷勢為脖頸，緊急送醫後目前仍在加護病房搶救中，情況仍不樂觀，搶救9天候家屬決定含淚拔管、放棄急救；砍人的高男自己則有多處劃傷，目前已遭法院聲押獲准。

據了解，這起案件也將會是北市首起由國民法官審理的案件。