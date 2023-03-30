1986年9月20日，美國海軍碉堡山號飛彈巡洋艦(CG-52 USS Bunker Hill)正式服役，標示著神盾艦終於完整。雖然早在1983年，提康德洛加號(CG-47 USS Ticonderoga)率先服役，但它仍使用機械式的MK26飛彈發射臂，其效率並不高，直到垂直發射系統 (VLS)的碉堡山號問世後，才具有即時多目標的攔截效率。然而垂直發射系統也有個隱憂，就是飛彈射完後，必須回到專用吊臂的港口才能重新裝填，這在高強度戰爭中是個問題，於是美國海軍正在設法加速飛彈重裝填的效率。

去年10月初，史普魯恩斯號驅逐艦(DDG-111,USS Spruance)進行了一場新的測試，它不在軍用碼頭上，以專用起重機裝填飛彈，而是由驅逐艦旁邊的海上起重船海洋勇氣號(Ocean Valor)來裝填。這是一項具有挑戰性的操作，因為起重機必須將飛彈筒垂直吊起，然後小心翼翼的放入甲板上的小開口中。

在實驗中，擔任飛彈補給的海洋勇氣號起重船。(圖/Defense News)

美國海軍部長卡洛斯•戴•托羅 (Carlos Del Toro)表示，這種海上重新武裝的能力，是為了因應西太平洋可能在未來發生衝突，所做的預先準備。從東中國海到南中國海，這一帶都可能在未來幾年發生海戰級別的軍事衝突，由於美國在此處的鄉幾個海軍基地日本、韓國、琉球、關島，也都在潛在之敵(比如中國大陸)的彈道飛彈與巡弋飛彈攻擊範圍內，要是碼頭設備受損，可能會造成軍艦的武裝在用盡後難以補充。屆時，美軍艦隊可能要退回夏威夷，這將使艦隊脫離戰鬥至少兩星期或更長時間，要是必須退回加州，至少要花費三星期以上的時間。

戴托羅表示「這是不可接受的」。他接著說，海上重新武裝，這種能力已是「改變遊戲規則的進步」，

戴托羅曾經是布爾克利號 (DDG 84 ,USS Bulkeley)的艦長，那時他的海軍軍官生涯已有18年，他發現用盡武裝的驅逐艦是脆弱的，因此當他升任海軍部長後，立即開始著手解決這個問題。

前水面戰軍官、海軍戰略主席詹姆斯•霍姆斯(James Holmes)相當支持這項改革，他說：「假設戰鬥持續時間超過一次飛彈裝載量，就需要輪換軍艦，耗盡武裝的軍艦愈快重新裝填，愈快返回戰場。」

「假如戰鬥發生在台灣海峽或南中國海，那裡距離最近的重新裝填的港口很遠，要重新裝填就很花時間。如果我們的艦隊很龐大，可能還問題不大，但是在未來幾年，美國海軍面臨老舊神盾艦汰換的問題，這段時間美國艦隊的規模是縮小的， 我們需要盡可能多地利用每艘軍艦的作戰實力，也就是，耗盡武器的軍艦，必須早點返回戰場，才能確保優勢。」

不過，史普魯恩斯號的測試並不順利，第一次實驗在聖地牙哥港裡，成功完成測試；但是在第二次實驗，史普魯恩斯號離開碼頭，在聖地亞哥灣的洛馬角拋錨，結果海上勇氣號無法穩定的把飛彈箱運到史普魯恩斯號上，因為風和海流都太強了。

戴托羅承認，海洋上的風和海象狀況都是具有挑戰性的問題。但我們會逐步克服，現在開始進行這些投資，這樣我們就能在兩三年後取得更好的成績。

美國海軍著手開發多種起重機系統，其性能比海洋勇氣號上使用的普通起重機更好，以便將起重機和支持設備，安裝在輔助船上。