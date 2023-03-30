桃園一名陳姓男子去年前往連鎖咖啡店消費，見一名正妹小花（化名）坐在店內，便上前搭肩搭話，下秒還直接雙手環抱小花，嚇得小花報警處理。桃園地院審結，依犯性騷擾防治法第25條第1項之罪，處拘役30日，得易科罰金3萬元。可上訴。

判決書指出，陳姓男子2022年4月3日晚間5時許，前往桃園一處連鎖咖啡店消費，見小花獨自坐在角落處的座位，因想認識對方而上前搭話，陳男先以左手搭上小花的右側肩膀，低頭詢問「可不可以認識妳？」但遭到小花婉拒。

未料，陳男卻趁著小花無法抗拒之際，突然坐進小花旁邊的位置，身體緊貼小花並以雙手環抱小花，藉機觸碰小花的手臂、腰部等隱私部位，對小花性騷擾得逞，事後小花不堪受辱報警處理。

桃園地院審理時，陳男不否認當時想認識小花而靠對方很近，但否認涉及性騷擾，稱僅是因為很緊張才不小心觸碰到小花，但法官勘驗咖啡店內監視器畫面，認定陳男的確趁小花不及，突然緊貼並擁抱小花，故不採信陳男辯詞。

法官指出，陳男的行為依據一般社會常情，有表示親密的意思，但未經本人同意，會引起本人的嫌惡感，再加上小花在警詢時證稱，「我當下覺得很噁心，腦筋一片空白，很害怕且身體一直抖」等語，堪認陳男涉犯性騷擾罪，審酌陳男始終否認犯行的態度，也未與小花達成和解等情狀，處陳男拘役30日，得易科罰金3萬元。可上訴。