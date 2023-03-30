季芹挑戰演出善忌的女性。（愛奇藝國際站提供）

馬瑋伶首部戲劇作品就演真人角色。（愛奇藝國際站提供）

鍾欣凌繼電影《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》之後，在《不良執念清除師》飾演不小心把女兒搞丟了的媽媽「何守堂」是一位藝術家，為了找到失蹤的女兒，她每年做一個女兒的防真娃娃，讓鍾欣凌對於角色細絲極恐，「她的思念已經成為執念，已經被這件事情牢牢綁住自己，就像一個枷鎖一樣喘不過氣。」

鍾欣凌也被「仿真娃娃」的外型嚇傻，「在進組之前，看劇本我以為那個娃娃就是一個像恰吉那樣的娃娃，沒想到在現場看到這麼仿真，連我都倒吸一口氣，很害怕，跟我想像的完全不一樣，更細緻、真實。」

季芹有別以往時常演出心地善良的女性角色，這次挑戰忌妒老闆兼閨蜜鍾欣凌的角色，「林靜美是一個性格扭曲、善妒又心胸狹窄的人，會埋怨世界對她的不公平，她並沒有很愛小孩，對於小孩是嚴格、規定也多的媽媽，她希望小孩很有成就，高人一等。」

本身就很有母愛的季芹要跟劇中小孩鬧脾氣、起口角，為此感到不適應，得壓抑自己眼神中對孩子的愛，「第一天拍攝，我就需要演一場非常重要的戲，雖然是第一天進劇組，但當天我一句話都不敢和別人聊，深怕聊天後有所鬆懈，會影響我對靜美的拿捏，而且導演是一個很細膩的人，只要有一個時間點沒有收好我眼神裡的母性，就會被導演抓到。」

《不良執念清除師》是唱跳女團PER6IX的團員馬瑋伶首部戲劇作品，第一次嘗試演戲就演出非人類代表，馬瑋伶笑談：「雖然仿真娃娃這個角色只要坐著就好，但是身體跟手指都得保持一種娃娃的僵硬感，連呼吸都特別要練習，最記得僵坐在櫥窗中時會有種壓抑感，會很想要動一下脫離一下，但因為是娃娃，無法真正的離開那個空間，那種靈魂被綑綁住的感受，讓我和娃娃間有了重疊的真實感受，試圖打碎這份壓抑。」

馬瑋伶認為娃娃對自己來說是一個傲嬌的角色，總是有話想說，但是不直接說出口，道歉也都是理直氣壯傲嬌的說對不起，像個孩子一樣，由於自己本身是比較隨和的性格，所以在飾演娃娃期間讓她第一次體驗到目中無人、倔強的道歉等等，這種比較強硬的態度生活。

愛奇藝原創少年成長奇幻喜劇《不良執念清除師》將於4月15日正式上線。