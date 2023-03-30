稀有嬌客「紫鷺」在台東海濱公園現蹤，鳥友說，紫氣東來，是好兆頭。（鳥友提供 ）

稀有嬌客「紫鷺」在台東海濱公園現蹤，鳥友說，紫氣東來，是好兆頭。（鳥友提供 ）

稀有嬌客「紫鷺」在台東海濱公園現蹤，鳥友說，紫氣東來，是好兆頭。（鳥友提供 ）

1隻稀有的美麗大鳥「紫鷺」近日在台東市海濱公園現蹤，吸引鳥友前往拍攝，只見牠經常氣定神閒地在沼澤區定點不動，即使移動時也是緩慢優雅，但是抓魚時卻是快、狠、準，一眨眼，1條大魚已入口，鳥友笑道，一慢一快，符合縣長饒慶鈴推動的「慢經濟」。

張姓鳥友表示，最近在台東市區海濱公園1處隱藏版的沼澤溼地，來了1隻體型高瘦、羽色華麗的嬌客「紫鷺」，每天都吸引不少同好前去記錄牠的美麗身影，這隻體型碩大的紫鷺經常定點不動，有如老僧入定，偶爾移動身體也是慢條斯理。

張姓鳥友笑稱，這隻紫鷺是慢活的實踐者，只是等拍到牠有動作的畫面，常要等到厭世。不過當牠鎖定獵物時，突然一個箭步往前衝，一瞬間嘴上已經多了1尾大魚，頗符合縣長饒慶鈴常說的「一快一慢是台東推動慢經濟的核心價值」。

據了解，紫鷺又名草鷺，身長70-90公分，夏季繁殖地點主要在西伯利亞或中國大陸的東北方及韓國等地，台灣是稀有渡冬鳥類，不過這幾年在宜蘭頭城下埔已有築巢育雛的紀錄，一度成為台灣生態界的熱門話題。

「紫氣東來，是吉祥的徵兆」，鳥友說，紫鷺過去在台東陸續都有零星的紀錄，近日在台東海濱公園沼澤區現蹤的這隻紫鷺，從外觀上判斷，應該是去年出生，今年第1次轉繁殖羽的成鳥，希望牠留下來好好享受台東慢活，成為後山的「新住民」。

據悉，海濱公園這塊人工沼澤的水源來自上游的湧泉泳池，除了紫鷺以外，還有中白鷺、夜鷺、黃小鷺、紅冠水雞、白腹秧雞、花嘴鴨等水鳥，可說是隱藏在市區的鳥類天堂。