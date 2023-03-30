英國男優基蘭李(Keiran Lee)自18歲那年便投入成人領域，至今拍過上千部影片，是收入最高的色情演員之一，不過外傳在他工作時，因9.5英吋(約24公分)的武器過大，害對手女優差點香消玉殞，最近女優安吉拉(Angela White)再度被問到此事，決定做出澄清。

根據《每日郵報》報導，基蘭李2013年曾跟安吉拉對戲，那時激戰一個多鐘頭，女方卻突然肚子疼，只好暫緩拍攝，他推測安吉拉之所以需到醫院做手術，很可能是「闌尾在工作時裂開了」，基蘭李今年2月受訪時提起此事，內疚直喊：「我是有可能殺死安吉拉的」，此話一出，引起許多外媒報導，也引發許多網友討論。

不過安吉拉近期在Podcast節目受訪，澄清這件事「被誇大了」，她表示那時確實得了闌尾炎，不得不緊急安排切除手術，但「絕對沒有破裂」這件事，至於之所以中斷拍攝，僅是對戲時的肚子有股絞痛感，也因此安吉拉強調：「闌尾的事純屬巧合，他的武器沒有撞到不能碰觸的器官」，更自豪地說現在沒了闌尾，「身體裡面能容納更多東西。」

@nikkibenz Nikki, Be careful with Keiran! Look what happened to Angela! @ANGELAWHITE @KeiranLee



Adult star Angela White speaks out on claims 'she nearly died' during intense scene with Keiran Lee.https://t.co/p5NQEi8m4t — Kovács Előd (@BadArtie) March 30, 2023

安吉拉2003年便入行，G罩杯的她努力多年，榮獲諸多成人領域獎項，還被外媒封為「色情界的梅莉史翠普」，至於基蘭李則在18歲那年開始拍片，24公分的武器是一大賣點，為此他還在2012年幫武器投保100萬美元(約3048萬新台幣)的特殊保單，深怕小兄弟出了意外。