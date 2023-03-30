台東縣原住民部落大學今天開學，縣府表示，部落大學過去委外辦理，去年開始由縣府自辦，最大特色是由部落自主決定所需課程，未來目標是每個部落都有1門課程，持續推動原住民文化傳承與產業發展。

邁入第22年的台東縣原住民族部落大學，今日上午在原住民族文化創意產業聚落舉行開學典禮，原民處說明，今年部落大學為縣府自辦第2年，除了向原民會申請60門課程以外，另加碼辦理20門課程，共計至少開設80門課程，最大特色是由部落自主決定所需課程，未來目標是每個部落都有1門課程。

縣長饒慶鈴表示，台東部落大學連續7年獲得原住民族委員會評鑑甲等，辦學成果豐碩，感謝中央支持，上任後即積極推動部落大學與空中大學合作「學歷認證」，今年也持續辦理，讓學員除了修習部落大學課程獲得學分之外，部分的課程可獲得空大的學分認證。

此外，饒慶鈴也肯定部落大學在提升師資及教學品質上的努力，去年不僅輔導學員考取東海岸原住民精品咖啡認證班、微軟國際證照及丙級美容技術士證照考試，今年也將多開設考照班，精進更多人才技術交流及技能互動，與世界接軌。