觀察者網30日報導，「美國應該停止向菲律賓發出錯誤和誤導性訊號，避免菲律賓鋌而走險。」30日下午博鼇亞洲論壇2023年年會分論壇「構建合作與安全的南海秩序」上，中國-東南亞南海研究中心理事會主席、華陽海洋研究中心理事長吳士存列出了「美國應該停止通過外交手段來處理南海危機」等6件美國該做和不該做的事。

吳士存在會上表示，維護南海地區和平穩定是中國和東協國家的共同願景，也是國際社會大多數國家的普遍訴求。

「就美國而言，應該有所為，有所不為。」他羅列了以下6點：

第一，美國應該停止通過外交手段來處理南海危機，甚至導致南海周邊國家面臨選邊站的困境。

第二，美國應該停止強化針對中國的軍事基地建設和力量部署。

第三，美國應該減少並停止針對中國的軍事和準軍事行動，包括航行自由行動、聯合巡邏、美國海岸巡防署在南海的所謂執法活動。

第四，美國應該停止炒作南海仲裁案，對基於裁決的外交和法律行動保持克制。美國每年7月12日都要炒作一下所謂裁決，「事實上裁決是南海和平的一個麻煩製造者，目前南海軍事化以及一些國家的單邊行動無一不與仲裁裁決密不可分。如果沒有裁決，南海不會這麼亂，菲律賓也不敢搞出那麼多的名堂和花招，這是我個人對仲裁裁決的看法。」吳士存評價說。

第五，美國應該停止向菲律賓發出錯誤和誤導性的訊號，避免菲律賓鋌而走險。「前不久國際媒體炒作的雷射事件，事實上是菲律賓試圖對仁愛礁進行設施的加固。」

第六，美國應該停止通過代理人干擾和介入「南海行為準則」的磋商，支持中國和東協國家構建南海規則、建立秩序的努力。