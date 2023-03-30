為提升志工服務能量，達「警力有限，民力無窮」並發揮志工協助派出所服務及柔性功能，淡水警分局於今(30)日上午在分局4樓禮堂辦理2023年度警察志工在職教育訓練，希望藉著訓練課程提高防詐意識，強化營造優良社區治安的執行力。

這次訓練授課內容以「認識跟騷法及性別暴力」、「認識交通安全規則及識詐、打詐宣導與推廣」、「警察志工服務態度與技巧」為主軸，希望傳授警察志工最新法令知識，並給予適度的勤務指導及互信合作，藉以發揮打擊犯罪及為民服務的整體效能，新北市警察志工大隊長蔡月美更親臨現場，給予志工團隊鼓勵與支持，並感謝他們平時的奉獻。

淡水警分局陳保緒也在課程中分享打詐知識與觀念，解析詐騙手法及話術，因為詐騙犯罪已成全民之惡，為提升民眾「識詐」、「阻詐」能量，只有透過不斷地宣導才能有效遏止詐騙的發生，同時也期許志工夥伴們透過口耳相傳，以產生有如蝴蝶效應一般的重大影響。

淡水警分局也藉此次訓練期許志工協助警方將預防犯罪訊息告知親朋好友，勿以善小而不為，一傳十，十傳百，發揮螞蟻雄兵的力量，讓正確的資訊，可以深入社會各個角落，發揮警民合作無間的精神。