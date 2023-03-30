譚松韻見井柏然住院當場淚崩。（愛奇藝國際站提供）

譚松韻為母則強，悲傷之餘也要含淚吃下麵包。（愛奇藝國際站提供）

由井柏然、譚松韻主演的愛奇藝都市愛情劇《歸路》，劇情從狂發糖轉虐，譚松韻在臨盆前夕，得知井柏然出任務噩耗在醫院搶救中，她挺著大肚飛奔醫院，在加護病房見到老公淚水潰堤，喊話「路晨，你這個大騙子...我來了...」一邊還得忍住宮縮，抱肚哀號，而井柏然雖昏迷，眼角卻也流下了淚水，這段播出後逼哭不少劇迷。

除了劇情開虐成為網路討論話題，譚松韻哭戲也一舉飆上熱搜榜。劇中她趕去醫院路上，悲傷之餘也要含淚吃下麵包，只為補充體力，看到身為人母的堅韌。第二場催淚哭戲就是在加護病房探望井柏然，就算戴著口罩遮住大半邊臉，光靠淚水汪汪的眼神以及台詞打動不少網友。

接著她獨自面對生產，終於盼到井柏然甦醒，她伸頭跟對方靠著同一顆枕頭，一個人訴說待產故事，看到枕頭上都有著彼此的淚痕，三段哭戲讓網友讚爆，「大虐啊，譚松韻的哭戲更是細膩代入感極強」。

事實上，譚松韻與井柏然曾談到這一段戲讓她印象非常深刻，「去他病床看他時，我們倆哭成一坨，在一個枕頭上哭，那是一種情感的傳遞。」井柏然在旁也點頭同意，「那是一種不通過台詞表達的情感的連接，非常有默契。」譚松韻也選出這場做為「晨曉夫婦」浪漫名場面。

《歸路》本周將迎來大結局，井柏然與譚松韻攜手度過生死關頭，除了將公布兩人女兒起名，還會舉辦大婚，最新曝光的預告中，井柏然穿上黑色筆挺西裝，前往新娘房一見譚松韻愣住，被女方全白裸肩婚紗給美到說不出話。

下一幕譚松韻再換上另一套蕾絲白紗禮服走上戶外婚禮紅毯，井柏然誓詞透露，原來當年在高中就對譚松韻一見鍾情，女方聽了眼淚含框相當感動，大結局的誓詞全文讓劇迷相當期待。