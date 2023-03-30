前總統馬英九28日參訪南京中山陵致詞時，說了「中華民國到今天已經112年」，又在與江蘇省委書記信長星會面時提到「台灣總統」。對此，國民黨前台北市議員羅智強表示，賴清德提和平保台卻無方法，終究是口號，賴清德做不到的，馬英九做到！

羅智強在臉書指出，馬英九以卸任總統身分訪陸，在中外媒體面前公開講「中華民國」，並多次提及「民國紀年」，中華民國至今已112年，還毫不避諱帶出「前總統」的身分頭銜，不卑不亢，在對岸凸顯中華民國存在的事實，展現卸任元首風範！

羅智強認為，馬英九此行最大的目的，在為兩岸重返和平搭橋。他在中山陵題字「和平奮鬥，振興中華」，強調兩岸應追求和平、避免戰爭。在南京大屠殺紀念館，呼籲勿忘歷史，兩岸應避戰謀和。在會見大陸官員時表示，兩岸要用交流取代對抗，以合作互信避免戰爭。

羅智強直言，馬英九所言所行，無一不是為兩岸和平盡力，他也以親身證明，「九二共識」是兩岸和平的基礎，更是維護中華民國尊嚴，和平保台的良方。

羅智強強調，賴清德提和平保台卻無方法，終究是口號，賴清德做不到的，馬英九做到！