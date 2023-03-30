全台首座鳳梨冷鏈示範場域「屏東龍潭果菜生產合作社」30日以3個40呎貨櫃共裝48公噸鳳梨外銷至日本。（謝佳潾攝）

全台首座鳳梨冷鏈示範場域「屏東龍潭果菜生產合作社」30日以3個40呎貨櫃共裝48公噸鳳梨外銷至日本。（謝佳潾攝）

全台首座鳳梨冷鏈示範場域「屏東龍潭果菜生產合作社」30日以3個40呎貨櫃共裝48公噸鳳梨外銷至日本。（謝佳潾攝）

「屏東龍潭果菜生產合作社」是全台首座鳳梨冷鏈示範場域，透過壓差預冷設備有效解決黑心問題、穩定鳳梨品質，30日以3個40呎貨櫃共裝48公噸鳳梨外銷至日本，預計出至6月底可突破70公噸，全縣銷日量則可達2萬公噸。

屏東縣龍潭果菜生產合作社從去年3月成為全台首座鳳梨冷鏈示範場域後，即導入壓差預冷設施設備，提升鳳梨鮮果預冷效率。合作社理事主席何秉洋指出，鳳梨經冷鏈系統處理後，黑心的問題獲得很多改善，黑心比例明顯降低，整體品質較去年好很多。

何秉洋說，今年貿易商出貨較去年謹慎，以整體數量來看，去年同期已出到6、7000公噸，但今年才4000多公噸，可想見在品質上有嚴正把關，所以目前台灣鳳梨在日本市場的賣價是趨於穩定，也廣受好評，而以現階段的出貨順暢度預估，合作社至6月底的銷日量可突破70公噸。

但他也不諱言，今年鳳梨的國內市場價格較去年偏低，去年產地價1台斤15元上下，今年則9至11元間飄移，而造成價跌的因素很多，主要是受到氣候影響，2月天氣太冷、3月也偏涼，鳳梨是熱帶作物，若溫度沒有上來、果肉酸度就會偏高，加上台灣人在天氣冷時不喜歡吃酸，所以賣價會受到影響。

不過他很有信心能在外銷上衝出好成績，他說，目前有漸漸在擺脫單一市場的趨勢，除新加坡、馬來西亞等地有在開發新市場外，今年也有計畫出口到中東、加拿大，但因果品在運輸過程需保持在20多度，所以現在正與台大、改良場等單位做相關試驗，研究延長保鮮的可行性。

屏東縣長周春米30日也親自到合作社主持封櫃儀式，為何秉洋加油打氣。周春米指出，她在當立委時就持續與行政院共同推進農業冷鏈體系，如今見到成效顯著、有效提升屏東果品品質，很替農民開心。

周春米說，屏東鳳梨種植面積3632公頃，年產量12萬噸以上、占全台3成，為最大產區，鳳梨剛採收時溫度約35度，送到冷鏈場後都維持在18度，預計至6月底全屏東會有2萬公噸外銷至日本。