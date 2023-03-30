去年九合一選舉，台北市長蔣萬安喊出恢復「YouBike前30分鐘免費」，蔣萬安29日指出，目前規畫明年1月政策就會上路。台北市前市長、民眾黨主席柯文哲今天晚間在臉書質疑，「錢從哪裡來」，市庫支出至少要增加1倍，1年補助上看5億元，而新北、高雄市都已經取消免費，北市卻要討好選民大撒幣，走回頭路，對綠色運輸推廣沒有實質好處。

柯文哲強調，「財政紀律」是政治價值，更是政治良心，因為天下沒有白吃的午餐，市庫也不是用之不竭的聚寶盆。因此當蔣萬安宣布從明年1月起，台北要恢復YouBike 前30分鐘免費政策時，我們就必須問 「錢從哪裡來」？

柯文哲表示，自己擔任台北市長時取消YouBike前30分鐘免費，改為前30分鐘收5元、市府補助5元，是因為YouBike設置的目的是推廣綠色運輸，鼓勵大家多搭乘捷運、公車，最後一哩路再騎Youbike接駁。

柯說，當時調查發現，若全部免費，許多人會把Youbike當作運動休閒器材，統計上，1個月只用1次的人達到70％，結果真正需要YouBike通勤的人一車難求、無法達成促進綠色運輸的終極目的、還使維修成本大為提高。

柯文哲認為，前30分鐘雖然使用者收5元，政府也要再補貼5元，在他任內北市府每年就要補助2億多，如今在站點與車輛數增加更多的狀況下，全部免費帶來的市庫支出與壓力，至少要增加1倍，1年上看5億元。

柯文哲批評，2019年、2020年， 新北與桃園市就曾經因為前30分鐘免費政策，被自家審計處點名檢討，認為為了政府財政永續，應該回歸使用者付費。眼看新北、高雄市都已經取消免費，台北市卻要討好選民大撒幣，走回頭路，對綠色運輸推廣沒有實質好處！