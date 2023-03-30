台東溫泉國小參加食農體驗，師生動手做「搖搖飯」。（讀者 提供）

台東縣卑南鄉溫泉社區發展協會今舉行「日常森活食農體驗」，邀請溫泉國小全體師生參與，從認識家鄉產業、食材，到動手製作排灣族傳統美食「搖搖飯」，也前往知本國家森林遊樂區感受自然生態，體認環境永續的重要。

用石頭架上裝水的大鍋子，燒上柴火，再將白米倒入鍋中，拿起竹子不斷攪拌，待米飯漸熟，放入龍葵、野莧菜、赤道櫻草等野菜，持續翻攪，避免鍋底焦黑，熬煮成稠狀後，再稍微悶煮，「搖搖飯」大功告成，學生林子翔說，「蠻紓壓的，被菜擋到就要『搖』大力一點，太乾了就加一些水。」

「pinuljacengan」是排灣族文化中最能夠連結部落記憶的食物，料理過程需不斷攪拌，又被稱為「搖搖飯」，溫泉社區發展協會慶祝兒童節，邀在地業者「部落沃客」規畫食農體驗，帶溫泉國小學童製作搖搖飯，部落沃客負責人曾玉彤說，希望讓小朋友了解食材、土地與文化的關聯，也進一步認識家鄉產業。

溫泉國小教導主任郭協助指出，校訂課程「溫泉生活」包含食、衣、住、行4大主題，其中「食」的部分涵蓋食農教育，從在地出發擴散到不同國家的飲食文化，此次帶小朋友參與戶外食農體驗，除了認識食材更親手料理，了解食物如何產出，體會農人的辛勞，進而珍惜食物，也看見家鄉不同的風景。