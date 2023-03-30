前總統馬英九赴大陸祭祖並進行交流之旅，喊出「振興中華是兩岸中國人不可迴避的責任」。民進黨中央則在臉書粉專批馬英九，「本黨在此呼籲馬英九前總統釐清現狀：我們是台灣人，不是中國人」。對此，前民進黨立委郭正亮暴怒表示，這是賴清德你的立場嗎？這句話連總統蔡英文都沒有說過，這種臉書內容居然還不下架。

郭正亮今(30日)在政論節目《新聞大白話》表示，民進黨中央臉書直接講，「我們是台灣人，不是中國人」。這句話連蔡英文都沒有說過，這是賴清德你的立場嗎？你要不要表態一下？

郭正亮更怒問，賴清德你要跟中國大陸對槓民族議題，是不是？你要這樣搞是嗎？張志豪完全不夠格當民進黨發言人，搞什麼深綠小扁鑚，而你若要當一個總統，就要凝聚國內團結， 你在搞什麼？

郭正亮愈說愈氣，怒轟這種臉書內容還不下架、還不換掉張志豪嗎？笑死人，找一個小深綠來當發言人，賴清德身為黨主席，要不要節制一下？

淡大陸研所榮譽教授趙春山則表示，這是馬英九去大陸訪問以來，民進黨或綠營的反應中最嚴重的一句話就是「我們是台灣人，不是中國人」。他非常擔心這句話，會變成非我族類，其心必異，這種語氣挑釁味道十足，更是致命傷，把兩岸的關係上綱到非我族類，其心必異，是非常可怕的。