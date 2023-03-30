蔡英文總統出訪中美洲友邦，當地時間29日晚間出席在美國紐約的僑宴。媒體人黃揚明30日在《張雅婷辣晚報》節目指出，蔡英文在僑宴致詞竟說，因為離選舉有一段時間了，所以她的台語比較不太好，她接下來要用中文講。他最訝異的是蔡很直白地講出來說她學台語是為了選舉，直呼以國家領導人的格局，這是一個失言。他舉前總統馬英九說「台灣總統」也許是脫稿，但會見國台辦主任宋濤，就謹慎地字斟句酌照稿唸。

「蔡英文比較讓我訝異的是，目前翻遍大大小小的報導，卻時還沒有見過她講中華民國這四個字！」黃揚明表示，不管是昨天在機場的談話，她到飛機上的廣播，乃至於抵達紐約，包括跟紐澤西的州長會面。

黃揚明提到，甚至有一段也蠻趣味的，她說，因為離選舉有一段時間了，所以她的台語比較不太好，她接下來要用中文講。「我的天吶！原來台語是選舉用的！」對於蔡英文來講，台語不是她的母語？這是讓人最訝異的地方，她很直白地講出來，她學台語是為了選舉！

「然後呢，你看到她就講說，我這次不選了。」黃揚明質疑，不選的最大？這是讓人比較訝異，一個國家元首的這些用詞。主持人張雅婷問，她自己也不演了？「對，我認為這都是一個失言！」黃揚明說，變成妳講台語只是為了要迎合選舉、迎合選票。

黃揚明強調，一個國家領導人的格局，變成是因為不選舉，所以我用什麼什麼樣的語言？今天即便在現場妳用英文，相信那些僑胞也都聽得懂，至少她選擇的語文還是中文，她最後還是用國語來講她的致詞，即便有獨稿機。她會說我沒有要選，這個就是屬於她沒有讀稿的狀況。

「就會比較奇怪，她邏輯會比較跳躍一點。」黃揚明直言，否則她大部分的時間，在公開的談話不會有意外。像馬英九跟江蘇省委書記信長星談話的時候，他手邊一樣有稿子，但他拿得比較遠，放在旁邊沙發上。對宋濤就拿在手上，就是他知道這份稿子的重要性，這個稿子是不能脫稿的！對信長星，也許他擔任「台灣總統」那一段真的是脫稿，沒有字斟句酌那麼謹慎地一定要一個字一個字照稿唸。