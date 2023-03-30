蔡英文總統於美東時間29日下午抵達紐約進行過境外交，晚間出席台灣僑胞為她舉行的歡迎宴會。蔡總統在演講中感謝美國政府對台灣安全的承諾。她表示，「台灣有能力維護區域的和平穩定，更有決心守護我們堅持的價值跟生活的方式。」

蔡總統對400多位歡迎她的台僑說，「拜登政府任內九度宣布對台軍售，我們感謝美國政府依據《台灣關係法》及六項保證落實對台灣的安全承諾。支持台灣充實自我防衛的能力，你們也一定會和其他夥伴共同全力守護區域和平穩定。」

出席僑宴的美方政要包括，3月甫接任美國在台協會（AIT）主席的羅森柏格（Laura Rosenberger）、新澤西州州長墨菲（Philip Murphy）及紐約州參議員曲怡文等人。

蔡總統說：「這幾年來，台灣讓國際社會看到，我們遇到威脅壓力的時候，我們不挑釁，也不屈服，台灣展現出自我防衛的意志和決心，以及沈著冷靜、控管風險，台灣有能力維護區域的和平穩定，更有決心守護我們堅持的價值跟生活的方式。」 她的致辭獲與會者的熱烈掌聲。

蔡總統最後表示：「台灣站在世界民主陣線的第一線，台灣人越團結，台灣就會越安全；台灣越安全，世界越安全。我們會與所有的民主夥伴攜手合作，台灣會繼續地堅定地走在民主自由的道路上。」

AIT主席羅森柏格致辭時，重申美國的對台政策。她說，台灣持續不斷的貢獻，對美國社會的多樣性和豐富性以及美台關係的穩固性都至關重要。「這些都反映在美國與台灣的非正式關係中，這種關係40多年來一直以我們的一個中國政策、《台灣關係法》、三個聯合公報和六項保證為指導。」