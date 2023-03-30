桃園市八德區貿開自辦市地重劃案，重劃會去年底解散，引發地方譁然，周邊12里長聯署陳情要求搬離。（蔡依珍攝）

桃園八德貿開自辦市地重劃案2016年啟動，豈料重劃會去年底逕自決議終止，議員怒斥貿聯倉儲「坐地起價」，全桃園只剩他1家倉儲生意興隆，將來永豐站落成地價更是水漲船高，但重車出入根本是「地方毒瘤」要求嚴懲，市府坦言無法可罰，也斥貿聯是錯誤示範，會以此為戒檢討自辦重劃條件。

貿聯倉儲喊冤，直指桃園市都委會去年決議要求重劃會要在今年5月完成，他們連工程送審都還沒完成，根本不可能達標，在其他地主提案後決議解散，強調貿聯都是被動角色，尊重重劃會決議。業者也提到，自己只是存放貨櫃的倉儲業，已請客戶勸導重車司機開車更小心。

議員楊朝偉說，桃園醫院對面的貿聯倉儲，位處縱貫線精華區，因大型貨櫃車頻繁進出，影響地方交通甚鉅，尤其旁邊就是文教區，對學子危害大，搬遷聲浪不斷，貿聯2016年聯合周邊約200名地主，提出貿開自辦市地重劃案約13公頃，要從倉儲區、農業區變更為住宅區，並回饋給市府約5公頃的道路、綠地及文教用地。

楊朝偉說，總量管制的永豐中學好不容易能擴建、甚至增加國小，豈料去年11月底會員大會逕自決議「解散重劃會、終止重劃」，痛批貿聯浪費社會資源，直指前年發生騎士遭曳引車輾斃、去年又發生貨櫃車卡天橋等憾事，根本是地方毒瘤。

「周邊12里長聯署陳情要求搬離！」議員段樹文說全桃園從4家倉儲關到只剩貿聯1家，生意一枝獨秀，交通負擔卻讓地方承擔，地政局和都發局卻沒輒，未來額外負擔10％回饋金根本不痛不癢，直言未來鐵路地下化永豐站開發後，每坪30萬飆漲至上百萬，再多負擔20％都划算，貿聯根本好處拿盡、吃乾抹盡，要求檢討嚴懲。

地政局坦言自辦重劃有高度自治性，於法有據，但也說握有重劃案75％土地的貿聯是錯誤示範，未來除開發逾期重新變更要再額外負擔10％回饋，也會全面針對進度緩慢和逕自解散的自辦重劃案增擬附帶條件，避免重演。

都發局強調，重劃進度嚴重落後、影響地方發展甚鉅，都委會才會要求1年半內完工，強調只要有心都能加速完成，市府也會鼎力相助，像是泰豐輪胎就是一例，市府將配合鐵路地下化重新檢討該區的都市計畫。