美式賣場好市多除了提供日常用品外，有時也會提供各種家具。一位男子近日分享，他在好市多買了戶外儲藏屋，為了省下組裝費決定自己DIY，結果組到快虛脫，貼文一出引發熱議。不過有內行人發現，他把戶外儲藏屋放在大樓屋頂其實很危險，「前公司買過，颱風過後整間都不見了，變成一片一片的」。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，他在好市多買了戶外儲藏屋後，為了省下約4千元的組裝費，自己分批把零件搬到頂樓再進行組裝，結果組到他身體快虛脫，門板也有一點小卡，「建議有要買的人，還是花點錢請他們組」，最讓原PO崩潰的是，他組完後才發現戶外儲藏屋在4月購買打折6千元。

一名男子把戶外儲藏屋放在頂樓。（翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說臉書）

對此，許多網友紛紛回應，「你以爲我差那4千組裝費？我差的是那塊地！」、「應該會有人建議你再去買一次，然後當場退上筆」、「我也有買這個的小尺寸，我看好市多的人來組，我的心得只有，自己組肯定組不起來」、「你拆掉再組一次你就倒賺了」。

另外有內行人透露，「前公司買過，颱風過後整間都不見了，變成一片一片的」、「會被風吹走喔，曾見過屋子從3樓吹下來，摔個稀巴爛！」原PO則說明未來他會再為了颱風進行補強，如果到時候儲藏屋還是不幸飛走，也會把相關情況分享給大家。