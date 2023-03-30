新北市長侯友宜今（30）日在行政院會及臉書提到，台北捷運北環段審議2年導致經費由100億元漲至172億元，另新北市府報的五泰輕軌、八里輕軌、深坑輕軌等可行性研究及淡海輕軌修正計畫等，也請中央加速審議。交通部晚間回應表示，台北捷運南北環已經核定，現在主要是由台北市辦理招標及施工。

交通部表示，台北捷運南北環，行政院已於2019年5月31日核定，審議時間沒有延宕。目前正由台北市辦理招標及施工作業，經台北市政府評估是受限於疫情、缺工缺料、物價上漲、國內廠商量能等風險因素增加，廠商不願貿然投標，經費亦隨之增加，致發包延遲，交通部表示非屬中央權責，亦與審議效率無涉。

至於新北市境內各項捷運建設計畫，交通部表示，五泰輕軌可行性研究，因尚有F14（端末）站規劃銜接桃園機場捷運未增設的A5a站等議題，新北市政府2月20日就行政院核復意見提出回應說明，交通部已核轉行政院審議。

八里輕軌可行性研究，交通部表示，尚有運量不足、八里汙水處理廠界面、與淡江大橋共構費等議題，有待新北市政府釐清確認修正報告內容，新北市政府2月6日提送修正報告，交通部已函請國發會續行審議。

至於深坑輕軌可行性研究，交通部表示，新北市政府3月6日提送修正報告，因所列財務計畫替代方案未依前次委員會審查意見修正，交通部已於3月29日再函復新北市政府配合依委員會審查意見修正後再報。

淡海輕軌建設計畫，交通部表示，目前正由新北市政府興建中；新北市政府前於去年11月30日重新提報修正計畫，惟因修正路線行經淡水渡船頭燈塔，此地今年2月8日公告為暫定古蹟，涉及文資保存法議題，尚須由新北市政府儘速辦理文資審議程序。