雷艾美穿著adidas訓練服飾與PUREBOOST鞋款，體驗adidas Training Academy女性專屬訓練課程。（adidas提供）

FILA為孩童打造專屬運動套裝，滿足各種運動項目需求。（FILA提供）

疫後跑步熱潮不減，民眾習慣休閒時間運動維持身體健康，運動品牌也掌握商機，紛推機能性再升級的品項。New Balance新登場的Fresh Foam X More v4號稱可以帶給跑者更震撼的腳感，別細數優化特色，讓步伐轉換更流暢；adidas則推運動系列套裝，吸濕排汗布料，力求在高強度運動中保持靈活度與透氣體感；FILA則兼顧孩童需求，品項橫跨跑步訓練、網球等，多元選擇滿足各式人的偏好。

New Balance本季嶄新的Fresh Foam X More v4 鞋款，相較於前一代，Fresh Foam X More v4增加了80％的中底材料，同時提升了6％的能量回饋，而加寬設計的鞋底，提供全掌最優異緩震的同時，卻又不失穩定，達成邁步間和諧性。科技加工網眼鞋面提供重點包覆，透氣舒適，帶來鞋腳合一的穿著體驗。鞋底設計的弧度更是 Fresh Foam X 全系列中最大，採用4mm足高差設計，讓步伐更穩健。

同樣隸屬於Fresh Foam X家族成員的Fresh Foam X 880是結合緩震與耐磨的專業力作，於2023年釋出的第13代改款，提供更好的緩衝和支撐，平衡運動間能量回饋的衝擊，底部加載的N-Durance橡膠外底，提升鞋款對於各種地形的適應力與耐磨度，讓日常運動型態間的轉換皆能盡情發揮。Fresh Foam X中底透過厚薄度的掌握與精密雷射切割，為腳掌各區域提供適當的緩衝及支撐保護，減輕因地面衝擊力與自身重量產生的負荷，並同時減去不必要重量，結合外底材質創造輕量化與耐用的機能性，讓保有柔軟舒適的同時，維持動靜間的高度韌性。

不只鞋子進化，運動裝束也不能馬虎，adidas與全球有氧健身課程領導品牌「萊美Les Mills」宣布合作，好比 「HIIT 短袖上衣」，寬鬆版型設計，專為高強度訓練打造，結合AEROREADY吸濕排汗，快乾又透氣，有助維持乾爽。「adidas 訓練短褲」以再生材質製成，彈性布料和兩側開衩讓動作靈活自如，網布拼接設計讓透氣度大幅升級。「adidas 運動內衣」不論是高強調有氧訓練或是身心靈平衡瑜珈，皆有高中低不同強度的運動內衣選擇，顏色豐富討喜，觸感舒適更貼身，加上包覆力完美支撐，可滿足女性各種身形。

為鼓勵女性培養不間斷的運動習慣，adidas同步打造2023 adidas Training Academy女性專屬訓練課程，自4月15日起，adidas為期六週的Training Academy訓練課程，其中即與萊美Les Mills合作開設「BODYCOMBAT戰鬥有氧」及「BODYJAM 潮流舞蹈」課程；另也同步與健身工廠規劃模擬上下樓梯動作的「UP＆DOWN全能踏板」，和運用氣功球間歇訓練的「LOHAS CHIBALL樂活極球」課程。無論是初學者或是健身訓練愛好者，都可以輕鬆開啟訓練旅程！報名者可於首日上課免費獲得adidas 運動內衣一件，累計完成五週課程者，將獲得300元優惠券3張，最高可折抵商品金額50％。

FILA則體貼孩童需求，FILA KIDS源於義式運動美學理念，並持續帶入潮流時尚概念，本季FILA KIDS貼心為爸媽準備運動時尚穿搭新選擇，為學齡前後的寶貝量身打造，嚴選機能素材和安心舒適面料，滿足寶貝們在戶外運動與室內生活所有需求，不論跑步訓練、網球競賽、野營探索還是賽車運動等多元領域，都能讓孩子開心感受與眾不同的穿著體驗，今年春夏在疫情解封之際，FILA KIDS運用天空藍、寶石綠、萊姆黃和珍珠粉等取自大自然的柔和色彩，搭配細節設計打造超凡時尚品味，展現新世代孩童的自信風範。