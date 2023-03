雷艾美穿著adidas訓練服飾與PUREBOOST鞋款,體驗adidas Training Academy女性專屬訓練課程。(adidas提供)

FILA為孩童打造專屬運動套裝,滿足各種運動項目需求。(FILA提供)

疫後跑步熱潮不減,民眾習慣休閒時間運動維持身體健康,運動品牌也掌握商機,紛推機能性再升級的品項。New Balance新登場的Fresh Foam X More v4號稱可以帶給跑者更震撼的腳感,別細數優化特色,讓步伐轉換更流暢;adidas則推運動系列套裝,吸濕排汗布料,力求在高強度運動中保持靈活度與透氣體感;FILA則兼顧孩童需求,品項橫跨跑步訓練、網球等,多元選擇滿足各式人的偏好。

New Balance本季嶄新的Fresh Foam X More v4 鞋款,相較於前一代,Fresh Foam X More v4增加了80%的中底材料,同時提升了6%的能量回饋,而加寬設計的鞋底,提供全掌最優異緩震的同時,卻又不失穩定,達成邁步間和諧性。科技加工網眼鞋面提供重點包覆,透氣舒適,帶來鞋腳合一的穿著體驗。鞋底設計的弧度更是 Fresh Foam X 全系列中最大,採用4mm足高差設計,讓步伐更穩健。

同樣隸屬於Fresh Foam X家族成員的Fresh Foam X 880是結合緩震與耐磨的專業力作,於2023年釋出的第13代改款,提供更好的緩衝和支撐,平衡運動間能量回饋的衝擊,底部加載的N-Durance橡膠外底,提升鞋款對於各種地形的適應力與耐磨度,讓日常運動型態間的轉換皆能盡情發揮。Fresh Foam X中底透過厚薄度的掌握與精密雷射切割,為腳掌各區域提供適當的緩衝及支撐保護,減輕因地面衝擊力與自身重量產生的負荷,並同時減去不必要重量,結合外底材質創造輕量化與耐用的機能性,讓保有柔軟舒適的同時,維持動靜間的高度韌性。

不只鞋子進化,運動裝束也不能馬虎,adidas與全球有氧健身課程領導品牌「萊美Les Mills」宣布合作,好比 「HIIT 短袖上衣」,寬鬆版型設計,專為高強度訓練打造,結合AEROREADY吸濕排汗,快乾又透氣,有助維持乾爽。「adidas 訓練短褲」以再生材質製成,彈性布料和兩側開衩讓動作靈活自如,網布拼接設計讓透氣度大幅升級。「adidas 運動內衣」不論是高強調有氧訓練或是身心靈平衡瑜珈,皆有高中低不同強度的運動內衣選擇,顏色豐富討喜,觸感舒適更貼身,加上包覆力完美支撐,可滿足女性各種身形。

為鼓勵女性培養不間斷的運動習慣,adidas同步打造2023 adidas Training Academy女性專屬訓練課程,自4月15日起,adidas為期六週的Training Academy訓練課程,其中即與萊美Les Mills合作開設「BODYCOMBAT戰鬥有氧」及「BODYJAM 潮流舞蹈」課程;另也同步與健身工廠規劃模擬上下樓梯動作的「UP&DOWN全能踏板」,和運用氣功球間歇訓練的「LOHAS CHIBALL樂活極球」課程。無論是初學者或是健身訓練愛好者,都可以輕鬆開啟訓練旅程!報名者可於首日上課免費獲得adidas 運動內衣一件,累計完成五週課程者,將獲得300元優惠券3張,最高可折抵商品金額50%。

FILA則體貼孩童需求,FILA KIDS源於義式運動美學理念,並持續帶入潮流時尚概念,本季FILA KIDS貼心為爸媽準備運動時尚穿搭新選擇,為學齡前後的寶貝量身打造,嚴選機能素材和安心舒適面料,滿足寶貝們在戶外運動與室內生活所有需求,不論跑步訓練、網球競賽、野營探索還是賽車運動等多元領域,都能讓孩子開心感受與眾不同的穿著體驗,今年春夏在疫情解封之際,FILA KIDS運用天空藍、寶石綠、萊姆黃和珍珠粉等取自大自然的柔和色彩,搭配細節設計打造超凡時尚品味,展現新世代孩童的自信風範。