巴西前總統波索納羅(Jair Bolsonaro)在滯留美國3個月後，決定主動返回巴西，他試圖領導政壇的在野黨反對派，以對抗現任的魯拉總統(Luiz Inacio Lula)。但是，波索納羅也要面臨一系列的法律調查。

半島電視台(Aljazeera)報導，波索納羅的班機抵達首都巴西利亞機場時，受到數百名支持者的歡迎，他們人人帶著巴西國旗，唱著國歌，並高呼「歡迎傳奇回歸」。

自由黨官員表示，68歲的波索納羅在去年的選舉並未失敗，只是不再堅持。預計波索納羅會爭取下一次的大選，再與魯拉對決。

波索納羅在上飛機前，與記者說：「這場爭議(指上回選舉)已經翻過一頁了，現在我們將為明年的選舉做準備。」

已預知波索納羅的支持者很多，巴西首都動員了數百名警察，並關閉了中央大道( Esplanade of Ministries)，以防止支持者過度聚集。

波索納羅在去年底前往美國，他說自己需要休息，但批評人士稱，他是在避免面臨的十幾項法律調查。主要的爭議事件是他涉嫌鼓動群眾騷亂。在1月8日，他的支持者佔領了巴西利亞的三座主要政府大樓，試圖將新總統趕下台。

另外，警方也要調查前政府工作人員，在2021年出訪沙烏地阿拉伯後，試圖將數百萬美元的珠寶帶入該國，卻沒有申報。

同時，巴西選舉法庭也正在調查他是否涉及選舉舞弊，有關於電子投票系統容易受到變造的事情。如果波索納羅在這3起案件中的任何1起被判有罪，將被褫奪公權，無法再次競選。

里約熱內盧聯邦大學政治學家達席爾瓦(Mayra Goulart da Silva)表示，波索納羅的首要目標，顯然是集結反對魯拉政府的力量，目前在野陣營沒有明確的反對派領袖。