資深藝人馬力歐因出演廣告走紅，在各大綜藝節目和影視作品中擔任綠葉角色，表現很有節目效果，在戲劇領域演技出彩，2020年以《國際橋牌社》獲得金鐘男配角獎，他也時常透過社群平台與粉絲分享生活；近日馬力歐曬出圖片，只見該帳號使用馬力歐的照片，讓本尊氣到怒罵：「王八蛋！」

馬力歐今（30日）在社群平台發文大罵：「王八蛋！還北約咧……拎北想約你出來喝茶啦～」，他附上的圖片是一名網友的帳號界面，不過仔細一看，該網友的封面、大頭貼都是馬立歐，而且簡介用簡體字寫下：「做為一名少校，我是一個誠實、善良、勤奮的人，我恰好是他們營地基地（北約）的醫生」，完全和擔任藝人的馬力歐不同，疑似是盜用照片再捏造身份詐騙，且帳號內容大量使用馬力歐的照片，意圖讓別人以為帳號和照片上的是同一人。他向《中時新聞網》透露是粉絲朋友發現後傳給他，對方連軍服年代都搞不清楚。

對此，馬力歐氣不過，在留言區再度開嗆：「真他媽的智X！」，藝人亮哲則留言「好威的人設」，阿喜也說「這是釣魚的吧，好鬧」，馬力歐老婆劉恩忻也虧「我都不知道你那麼優秀」，高山峰幽默回應「哈哈哈你不是少校！你是大佐啊」，許多粉絲表示：「夠帥的才會被盜用」、「在北約任職的醫生，又在UFC（終極格鬥冠軍賽）打工的少校」、「好傻眼喔！怎麼這樣啦」、「太離譜了，好歹也要是個上將」。