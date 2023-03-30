大陸女星李小冉2019年出演古裝權謀劇《慶餘年》，在劇中因為絕美的顏值以及高雅的氣質，而被網友封為「最美長公主」。現已46歲的她，近期出席活動，並曝光高清近照，絕佳的顏值狀態讓網友看了驚呼連連，大讚：「不愧是凍齡女神。」

近期大陸舉行「電視劇品質盛典」，不少明星演員皆盛裝出席紅毯活動，而以作品《慶餘年》、《三體》走紅的女星李小冉也在受邀名單內，而當零修圖紅毯照曝光後，一身純黑的禮服設計，讓她無瑕疵的顏值以及完美身材在鏡頭前全都露，一點也不像是46歲的模樣，讓網友看了紛紛狂讚她狀態絕佳。

此外，李小冉也在個人微博上，曬出一系列該活動的照片，讓網友看了都紛紛在底下留言：「姐姐你看起來好瘦，多吃點，但是好美喔」、「想當那朵玫瑰，離你近一點」、「姐姐真的太凍齡了，膚白貌美，我沒開玩笑。」、「完美身材太讓人羨慕了。」

李小冉在微博上曬出紅毯的同款造型照片。(圖／翻攝自李小冉的微博)

事實上，出道多年的李小冉，畢業於北京舞蹈學院，當年因演出《像霧像雨又像風》的「安琪」一角爆紅，獨特的氣質吸粉無數，而後在《慶餘年》中飾演心狠手辣的長公主一角，反轉魅力讓不少觀眾迷了心神，曾因身材太好而登上微博熱搜榜上。