總統蔡英文赴中美洲友邦訪問，過境美國紐約，抵達下榻的飯店時，抗議與支持的兩方團體隔空嗆聲。媒體人吳子嘉發現，歡迎蔡英文的人拿著中華民國國旗和美國國旗，認為民進黨當局在爭取中華民國正朔的地位，國民黨要小心了。

吳子嘉今(30日)在中天新聞《新聞千里馬》節目中指出，蔡英文出訪是畢業之旅，沒有特殊任務。宏都拉斯斷交這件事情是對蔡英文的懲罰。而對國民黨的馬英九而言是加分的，因為他是去祭祖的。

吳子嘉接著表示，他若是國民黨領導者，可能會仿照民進黨決議文，在國民黨內用黨的集體決議，做一個「中華民國決議文」，把九二共識、一中各表等等回到中華民國。

另外，吳子嘉發現一幕，蔡英文到達紐約時，有兩派人馬嗆聲，歡迎蔡英文的人是拿著中華民國國旗和美國國旗；當年前總統陳水扁去的時候，民眾是拿菊花旗跟民進黨黨旗。他認為，民進黨當局在跟國民黨爭取、搶奪中華民國正朔的地位，當歡迎的民眾都拿著中華民國國旗的時候，國民黨就要小心了，因為這就表示民進黨整個論述，從台灣獨立一直往中間、中華民國靠攏。