不少情侶沒有安全性行為，「搞出人命」的後果相當慘烈。一名男大生崩潰表示，自己第一次和女友床戰時沒有戴套，女友因此懷上雙胞胎，他還懷疑不是自己的孩子，逼著女友做羊膜穿刺驗DNA，但氣人的是，男大生得知自己要當爸爸後，竟開始耍賴、哭窮，說自己「目前靠父母資助金錢」。貼文一出，引來網友撻伐，直說：「女友和小孩好可憐」。

「嗚！嗚！嗚！」原PO在論壇《Dcard》發文表示，和女友性行為時沒有避孕，沒想到「一次就中獎」，起初他還質疑是女友偷吃，強押著對方去做羊膜穿刺取胎兒檢體，結果經過DNA比對，原PO確實是孩子的父親，且生的還是雙胞胎。

原PO哀號，自己只是在讀書的大三學生，目前仍靠家中金援，一點養小孩的能力都沒有，直說：「該怎麼辦！早知道我就不要射裡面了」。而原PO也在貼文中大量使用哭泣的表情符號，甚至還有哭倒在地的圖案，看似相當崩潰。

貼文曝光，讓眾網友看了怒火中燒，留言痛批，「女友跟小孩好可憐」、「還偷吃勒，當你女友真可憐」、「反正你這種人墮掉也不會愧疚啊，裝什麼可憐」、「如果是真的，原PO跟猴子一樣87沒擔當，真的垃圾，早點分」、「垃圾就別掉淚了吧，沒人喜歡收垃圾的時候還湯湯水水」、「上來討罵的吧」。