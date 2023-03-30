「預算不夠」要錢不要命？有網友在網上爆料，桃園市1處3層樓透天住宅，因在進行「外牆防水工程」，然而，搭在外牆旁的鷹架是用「木角材」搭建，並且，油漆工人身上僅綁了粗棉繩，也未戴工程安全帽，對此，爆料的網友則表示「有誰關心過我們的工安」；網友一見施工畫面嚇呆「便宜行事出事就不便宜」、「連竹子都不用？ 第一次看到用角料的」。

一名網友在臉書社團「爆料公社」發文，並上傳多張照片，他表示「沒看錯，也不要懷疑！」，當所有人都在關心狒狒行蹤的同時，有誰關心過我們的工安，並表示，「缺工是個問題，工安更是問題」；從照片中可見，桃園市一處3層樓透天住宅在進行「外牆防水工程」，然而架在外牆旁的鷹架，竟然是用「木角材」搭架而成，且刷油漆的工人僅身上綁著一條白色粗棉繩，也未戴安全帽。

有住戶拍下對面3層樓透天進行「外牆防水工程」，但外牆旁搭設的鷹架是用「木材角」，且油漆工人身上僅綁粗棉繩。（翻攝自臉書爆料公社）

原PO也表示，有寄信到市府信箱檢舉，市府已派專員至該地址實施勞動檢查，但因稽查人員多次未見有任何施工單位與施工人員，不過為了預防職業災害發生，專員也告知該建築物屋主，「如有委託施工單位從事相關工程，應依職業安全衛生法規定，以保障勞工權益」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「敢踩上去真的是勇者」、「預算不夠，要錢不要命」、「便宜行事出事就不便宜」、「連竹子都不用？ 第一次看到用角料的」、「木頭或竹子、鷹架，早年就這樣施工啊，只是現在都換鋼材鷹架，可能是業主或承包想省成本，可以選擇不做 不上工，這就外牆油漆而已，並不是什麼大的工程」、「角材當鷹架，比東南亞還厲害」。