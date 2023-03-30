前總統馬英九27日赴陸掀起兩岸話題熱議，無巧不巧總統蔡英文也於29日出訪中美洲友邦，過境美國的部分受到矚目，引發對時間強碰的揣測。國民黨台北市議員徐弘庭30日在《頭條開講》節目強調，因為總統會接到前任元首的報備，只有蔡英文知道馬英九的時間，百分之百是蔡抓相同的時間出訪。如果美國沒有更相對應的出手，就表示沒有那麼支持蔡英文在這個時間點搞過境美國，是蔡英文藉馬英九赴陸的掩護在操作。

徐弘庭表示，從時序上來看，這次蔡英文的出訪，百分之百是因為她知道馬英九要往中國大陸那邊去訪問，然後她再抓相同的時間。因為總統是一定要接到前任元首的報備，所以誰知道誰的時間？只有蔡英文知道馬英九的時間，沒有馬英九知道蔡英文的時間。

「所以她等於是想要透過馬英九在那裡、我在這裡來操作。」徐弘庭提到，如果今天美國國務院採取的是一個相對低調的態度，其實美國也知道蔡英文是想要藉著馬英九的行程來做。以前大家就知道，美中有所謂共同建立起安全圍籬這件事，現在從國際情勢來看，美國需要中共比較多。美方又知道蔡英文刻意要來做這樣一個操作的時候，他會相對沒有給妳這麼高的地位跟待遇。

徐弘庭指出，所以從這裡面可以看出一些貓膩，就是蔡英文這次去，到底是美國一起要跟妳玩這張牌，還是她藉著馬總統去，做了一個掩護。如果這個時候，美國沒有做更相對應的出手，那就表示美國並沒有那麼支持她，在這個時間點做這件事，「而她是藉著馬總統的掩護！」