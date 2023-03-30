華語樂壇天后蕭亞軒在去（2022）年第33屆金曲獎驚喜現身，首次參加金曲擔任頒獎人，當時她還在典禮上霸氣喊話回歸音樂圈，事後經紀公司證實她正在籌備新專輯，令歌迷們引頸期盼；經過近1年時間，蕭亞軒仍沒新作品，但最近她在IG分享的近況照，網友一看熱情嗨喊「專輯不遠了」。

蕭亞軒昨（29日）在IG限時動態上傳一張日常照，畫面中她穿著休閒運動套裝，透露自己第一次把涮涮鍋都吃光，滿足地表示：「飽到爆」；照片中的蕭亞軒雖然只是淡妝，但狀態看起來比去年現身金曲獎時還好，更不像是已經43歲，可以說是越活越年輕。

蕭亞軒一張日常照，被粉絲瘋猜她離回歸不遠了。（圖／摘自蕭亞軒IG）

不少粉絲看到女神蕭亞軒近況，都瘋猜新專輯應該快推出了，推敲她穿著運動背心應該開始運動，運動就可能是開始練舞，練舞可能代表為了新歌或是演唱會，接下來可以更期待天后回歸了。網友也都很看好，大讚她保養得很好，「蕭亞軒最近感覺很健康，一直運動恢復體力」、「沒想到淡妝更美」。

蕭亞軒前（2021）年被愛犬咬傷，花了很長一段時間休養，鮮少公開露面，直到去年在金曲獎典禮現身，更喊話要回歸，令許多歌迷激動；近期蕭亞軒也恢復更新社群，讓粉絲更期待她的新專輯。