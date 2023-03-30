哈孝遠的空姐老婆瑄瑄，日前在節目中控訴大姑哈平遠，總想把小孩帶離她身邊，還要求她把兒子過戶給她，根本就是「窒息的愛」，這讓哈平遠相當不滿，反爆料瑄瑄欠債，害她被黑道找上門，對此，哈孝遠和瑄瑄也回應了。

據《三立新聞》報導，哈平遠透露瑄瑄在節目上控訴的都不是事實，並爆料瑄瑄媽媽是保險業務員，不過收了保費卻沒入帳，結果黑道找上哈平遠家討債，她才知道瑄瑄家有債務糾紛。

哈平遠更表示，大家都是一家人，「不應該踩自己的家人去上節目亂講」，講到激動處還一度落淚。對於家醜被搬上檯面，哈孝遠不回應，而瑄瑄也以沒有要回應什麼事表態。

瑄瑄之前在《同學來了》中控訴大姑哈平遠，在她小孩出生後，就一直跟她說美國的教育環境好，等大一點就帶去美國，結果小孩5、6個月的時候，就說差不多要去美國了。起初瑄瑄以小孩年紀太小婉拒，但哈平遠不斷勸說，還要她把小孩過戶給她，讓她領養這樣小孩就有美國護照，讓瑄瑄直呼「窒息的愛」好可怕。